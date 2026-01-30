Рейтинг@Mail.ru
В крымском парламенте прокомментировали слова генсека ООН о самоопределении
30.01.2026
В крымском парламенте прокомментировали слова генсека ООН о самоопределении
в мире
республика крым
гренландия
сша
сергей цеков
сергей лавров
стефан дюжаррик
оон
республика крым
гренландия
сша
В крымском парламенте прокомментировали слова генсека ООН о самоопределении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков назвал враньем выводы генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости в отличие от Гренландии принципа самоопределения к Крыму и Донбассу и указал на двойные стандарты.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в организации сочли, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Госдуме назвали заявление генсека ООН о Крыме нелепым
Вчера, 02:13
"Генсек ООН соврал, говоря о приоритете принципа территориальной целостности над правом народов на самоопределение. Получается, исходя из логики Гутерреша, если государство издевается над народом, проживающим на части его территории, устраивает геноцид, то ООН просто закроет глаза, так как принцип территориальной целостности важнее? С другой стороны, выходит, Крыму и Донбассу нельзя применять право на самоопределение, а вот Косово можно? Все это яркий пример двойных стандартов", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, подобные категоричные заявления генсека ООН подрывают авторитет организации.
«
"Право народа на самоопределение – это ключевой принцип международного права, который однозначно применим к Крыму и Донбассу", - сказал Цеков.
Лавров ранее сообщал, что после объявления США своих планов по Гренландии, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя эту тему, сообщил, что вопрос надо решать на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дании и уважение права на самоопределение народа Гренландии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Захарова назвала "диким выводом" заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу
29 января, 22:47
 
В миреРеспублика КрымГренландияСШАСергей ЦековСергей ЛавровСтефан ДюжаррикООНМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала