В крымском парламенте прокомментировали слова генсека ООН о самоопределении

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков назвал враньем выводы генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости в отличие от Гренландии принципа самоопределения к Крыму и Донбассу и указал на двойные стандарты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в организации сочли, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности".

"Генсек ООН соврал, говоря о приоритете принципа территориальной целостности над правом народов на самоопределение. Получается, исходя из логики Гутерреша, если государство издевается над народом, проживающим на части его территории, устраивает геноцид, то ООН просто закроет глаза, так как принцип территориальной целостности важнее? С другой стороны, выходит, Крыму и Донбассу нельзя применять право на самоопределение, а вот Косово можно? Все это яркий пример двойных стандартов", - сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, подобные категоричные заявления генсека ООН подрывают авторитет организации.

« "Право народа на самоопределение – это ключевой принцип международного права, который однозначно применим к Крыму и Донбассу", - сказал Цеков