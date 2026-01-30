https://ria.ru/20260130/krym-2071164621.html
В крымском парламенте прокомментировали слова генсека ООН о самоопределении
В крымском парламенте прокомментировали слова генсека ООН о самоопределении - РИА Новости, 30.01.2026
В крымском парламенте прокомментировали слова генсека ООН о самоопределении
Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков назвал враньем выводы генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости в отличие от Гренландии принципа... РИА Новости, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков назвал враньем выводы генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости в отличие от Гренландии принципа самоопределения к Крыму и Донбассу и указал на двойные стандарты.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в организации сочли, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности".
"Генсек ООН соврал, говоря о приоритете принципа территориальной целостности над правом народов на самоопределение. Получается, исходя из логики Гутерреша, если государство издевается над народом, проживающим на части его территории, устраивает геноцид, то ООН просто закроет глаза, так как принцип территориальной целостности важнее? С другой стороны, выходит, Крыму и Донбассу нельзя применять право на самоопределение, а вот Косово можно? Все это яркий пример двойных стандартов", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, подобные категоричные заявления генсека ООН
подрывают авторитет организации.
"Право народа на самоопределение – это ключевой принцип международного права, который однозначно применим к Крыму
и Донбассу", - сказал Цеков
Лавров
ранее сообщал, что после объявления США
своих планов по Гренландии
, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
, комментируя эту тему, сообщил, что вопрос надо решать на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дании и уважение права на самоопределение народа Гренландии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики
, а также Херсонская и Запорожские области
были приняты в состав России
.