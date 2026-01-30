Названы регионы, жители которых в 2025 году брали больше всего кредитов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Больше всего кредитов в России в 2025 году оформили на Чукотке - 41 кредит на каждые сто жителей региона, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

При этом в декабре, пиковом месяце года, самую высокую кредитную активность проявили жители Ненецкого автономного округа и Сахалинской области - на каждые сто жителей в этих регионах было оформлено по четыре новых кредита.