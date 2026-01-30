Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, жители которых в 2025 году брали больше всего кредитов
30.01.2026
03:51 30.01.2026
Названы регионы, жители которых в 2025 году брали больше всего кредитов
Названы регионы, жители которых в 2025 году брали больше всего кредитов
Больше всего кредитов в России в 2025 году оформили на Чукотке - 41 кредит на каждые сто жителей региона, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро
Названы регионы, жители которых в 2025 году брали больше всего кредитов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Больше всего кредитов в России в 2025 году оформили на Чукотке - 41 кредит на каждые сто жителей региона, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"За весь 2025 год самую высокую кредитную активность проявили жители Чукотки - 41 кредит на каждые сто жителей региона, Сахалинской области - 39 кредитов на сто жителей, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа – по 38 кредитов на сто жителей", - говорится в релизе.
