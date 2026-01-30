https://ria.ru/20260130/kosachev-2071327416.html
Обвинения Кубы США следует адресовать Украине и Прибалтике, заявил Косачев
Обвинения Кубы США следует адресовать Украине и Прибалтике, заявил Косачев - РИА Новости, 30.01.2026
Обвинения Кубы США следует адресовать Украине и Прибалтике, заявил Косачев
Обвинения в адрес Кубы в якобы поддержке террористических режимов, сотрудничестве с враждебными государствами США следует применить к странам Балтии и Украине,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:58:00+03:00
2026-01-30T18:58:00+03:00
2026-01-30T19:01:00+03:00
куба
в мире
сша
украина
константин косачев
дональд трамп
совет федерации рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
https://ria.ru/20260130/kosachev-2071319822.html
https://ria.ru/20260130/nebenzya-2071183458.html
https://ria.ru/20260130/ssha-2071135978.html
куба
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, в мире, сша, украина, константин косачев, дональд трамп, совет федерации рф, нато, хамас
Куба, В мире, США, Украина, Константин Косачев, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, НАТО, ХАМАС
Обвинения Кубы США следует адресовать Украине и Прибалтике, заявил Косачев
Косачев: обвинения в адрес Кубы США следует применить к странам Балтии и Украине
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Обвинения в адрес Кубы в якобы поддержке террористических режимов, сотрудничестве с враждебными государствами США следует применить к странам Балтии и Украине, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В четверг президент США Дональд Трамп
подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе
, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны
.
"А если бы Трамп попробовал применить подобные аргументы к некоторым соседним государствам с Россией
? К странам Балтии
, Польше
или той же Украине
?" - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудничество с враждебными государствами - 100%, связи с антироссийскими движениями, в том числе террористическими -100%, наличие иностранных военных на территории -100%.
"И к этому в нашем случае можно добавить прямые поставки угрожающего России оружия, а в случае с Украиной и применение", - отметил Косачев
.
"Так у кого больше оснований говорить о "необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности" – у США в связи с Кубой, или у России в связи с Украиной и соседними странами НАТО
, сравнимыми по величине с Кубой?" - написал парламентарий.
"То есть Трамп в очередной раз обосновал законность и обоснованность российской специальной военной операции на Украине?" - задался вопросом Косачев.
Законодатель назвал абсолютно нелепыми обоснования введения Вашингтоном
чрезвычайного положения: сотрудничество Гаваны с "враждебными государствами".
"По этой "статье" можно обвинить большинство стран планеты. Некие связи Кубы с ХАМАС
и "Хезболлой
" никак не обосновываются, то есть – абсолютно "дутый" аргумент из категории "причастности к наркоторговле" руководства Венесуэлы", - отметил политик.
Косачев добавил, что еще нелепее обвинение в "подрыве региона миграцией", если учитывать, что Вашингтон десятилетиями потворствовал миграции с Кубы, давая беглецам особый статус и разрешение остаться в США.