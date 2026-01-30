Рейтинг@Mail.ru
Обвинения Кубы США следует адресовать Украине и Прибалтике, заявил Косачев - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 30.01.2026 (обновлено: 19:01 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/kosachev-2071327416.html
Обвинения Кубы США следует адресовать Украине и Прибалтике, заявил Косачев
Обвинения Кубы США следует адресовать Украине и Прибалтике, заявил Косачев - РИА Новости, 30.01.2026
Обвинения Кубы США следует адресовать Украине и Прибалтике, заявил Косачев
Обвинения в адрес Кубы в якобы поддержке террористических режимов, сотрудничестве с враждебными государствами США следует применить к странам Балтии и Украине,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:58:00+03:00
2026-01-30T19:01:00+03:00
куба
в мире
сша
украина
константин косачев
дональд трамп
совет федерации рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
https://ria.ru/20260130/kosachev-2071319822.html
https://ria.ru/20260130/nebenzya-2071183458.html
https://ria.ru/20260130/ssha-2071135978.html
куба
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, в мире, сша, украина, константин косачев, дональд трамп, совет федерации рф, нато, хамас
Куба, В мире, США, Украина, Константин Косачев, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, НАТО, ХАМАС
Обвинения Кубы США следует адресовать Украине и Прибалтике, заявил Косачев

Косачев: обвинения в адрес Кубы США следует применить к странам Балтии и Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Обвинения в адрес Кубы в якобы поддержке террористических режимов, сотрудничестве с враждебными государствами США следует применить к странам Балтии и Украине, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США угрожают Кубе десятилетиями, заявил Косачев
Вчера, 18:19
"А если бы Трамп попробовал применить подобные аргументы к некоторым соседним государствам с Россией? К странам Балтии, Польше или той же Украине?" - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудничество с враждебными государствами - 100%, связи с антироссийскими движениями, в том числе террористическими -100%, наличие иностранных военных на территории -100%.
"И к этому в нашем случае можно добавить прямые поставки угрожающего России оружия, а в случае с Украиной и применение", - отметил Косачев.
"Так у кого больше оснований говорить о "необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности" – у США в связи с Кубой, или у России в связи с Украиной и соседними странами НАТО, сравнимыми по величине с Кубой?" - написал парламентарий.
Центральный парк Гаваны - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, заявил Небензя
Вчера, 11:55
"То есть Трамп в очередной раз обосновал законность и обоснованность российской специальной военной операции на Украине?" - задался вопросом Косачев.
Законодатель назвал абсолютно нелепыми обоснования введения Вашингтоном чрезвычайного положения: сотрудничество Гаваны с "враждебными государствами".
"По этой "статье" можно обвинить большинство стран планеты. Некие связи Кубы с ХАМАС и "Хезболлой" никак не обосновываются, то есть – абсолютно "дутый" аргумент из категории "причастности к наркоторговле" руководства Венесуэлы", - отметил политик.
Косачев добавил, что еще нелепее обвинение в "подрыве региона миграцией", если учитывать, что Вашингтон десятилетиями потворствовал миграции с Кубы, давая беглецам особый статус и разрешение остаться в США.
Государственный флаг Кубы в городе Сантьяго-де-Куба - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США хотят навязать Кубе экстремальные условия жизни, заявил глава МИД
Вчера, 07:54
 
КубаВ миреСШАУкраинаКонстантин КосачевДональд ТрампСовет Федерации РФНАТОХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала