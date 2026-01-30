Обвинения Кубы США следует адресовать Украине и Прибалтике, заявил Косачев

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Обвинения в адрес Кубы в якобы поддержке террористических режимов, сотрудничестве с враждебными государствами США следует применить к странам Балтии и Украине, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе , а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны

"А если бы Трамп попробовал применить подобные аргументы к некоторым соседним государствам с Россией ? К странам Балтии Польше или той же Украине ?" - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудничество с враждебными государствами - 100%, связи с антироссийскими движениями, в том числе террористическими -100%, наличие иностранных военных на территории -100%.

"И к этому в нашем случае можно добавить прямые поставки угрожающего России оружия, а в случае с Украиной и применение", - отметил Косачев

"Так у кого больше оснований говорить о "необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности" – у США в связи с Кубой, или у России в связи с Украиной и соседними странами НАТО , сравнимыми по величине с Кубой?" - написал парламентарий.

"То есть Трамп в очередной раз обосновал законность и обоснованность российской специальной военной операции на Украине?" - задался вопросом Косачев.

Законодатель назвал абсолютно нелепыми обоснования введения Вашингтоном чрезвычайного положения: сотрудничество Гаваны с "враждебными государствами".

"По этой "статье" можно обвинить большинство стран планеты. Некие связи Кубы с ХАМАС и " Хезболлой " никак не обосновываются, то есть – абсолютно "дутый" аргумент из категории "причастности к наркоторговле" руководства Венесуэлы", - отметил политик.