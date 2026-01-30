Рейтинг@Mail.ru
США угрожают Кубе десятилетиями, заявил Косачев - РИА Новости, 30.01.2026
18:19 30.01.2026
США угрожают Кубе десятилетиями, заявил Косачев
в мире
сша
куба
гавана
константин косачев
дональд трамп
совет федерации рф
генеральная ассамблея оон
в мире, сша, куба, гавана, константин косачев, дональд трамп, совет федерации рф, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Куба, Гавана, Константин Косачев, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
США угрожают Кубе десятилетиями, заявил Косачев

Косачев: США угрожают Кубе десятилетиями, претензии к Гаване несостоятельны

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Объявление ситуации с Кубой угрозой национальной безопасности США несостоятельно, именно Вашингтон десятилетиями создает проблемы Гаване, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
На Кубе заявили, что не пойдут на уступки США
Вчера, 13:44
"Объявление ситуации с Кубой "необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности" США и чрезвычайного положения могло бы выглядеть в ином случае курьезом, учитывая, что речь идет о самом богатом и вооруженном государстве планеты и о маленьком острове с населением в 11 миллионов. Понятно, что Куба никак не угрожает Америке, а вот угроза со стороны США длится уже десятилетиями и сейчас особенно высока", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, своим указом Трамп развязывает себе и своим министрам руки, чтобы те могли, прежде всего, применять меры к третьим государствам, поставляющим Кубе энергоресурсы, продовольствие и другие жизненно важные товары, прекрасно понимая, что сейчас на острове острая проблема нехватки этих ресурсов.
"Речь цинично идет о том, чтобы использовать трудности, во многом организованные самими США, и добиваться смены власти в непокорной стране. Обвиняя при этом ее руководство в этих трудностях, хотя за все время блокады острова, ежегодно осуждаемой резолюциями Генассамблеи ООН, США, по некоторым данным, лишили Кубу триллиона долларов национального достояния", - отметил политик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Вчера, 03:16
 
В миреСШАКубаГаванаКонстантин КосачевДональд ТрампСовет Федерации РФГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
