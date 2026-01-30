Китай снял санкции с британских парламентариев, заявил Стармер

ЛОНДОН, 30 янв - РИА Новости. Китай согласился снять санкции с нескольких британских парламентариев, введенные ранее из-за их критики в адрес Пекина, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего визита в Китай.
"Я поднял этот вопрос, и мы его обсудили. В результате китайцы ясно дали понять, что ограничения больше не действуют. Президент Си Цзиньпин сказал, что это означает, что все парламентарии могут свободно посещать Китай", - заявил Стармер телеканалу Sky News.
Сами подсанкционные британские депутаты ранее заявили, что не хотят снятия санкций, чтобы не стать "разменной монетой" в отношениях с Китаем.
В 2021 году Китай ввел санкции в отношении 10 организаций и лиц Великобритании, включая пятерых членов Палаты общин и двух членов Палаты лордов в связи с распространением "лжи и дезинформации" о якобы нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
