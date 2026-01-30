Рейтинг@Mail.ru
15:57 30.01.2026 (обновлено: 16:18 30.01.2026)
Китай снял санкции с британских парламентариев, заявил Стармер
Китай снял санкции с британских парламентариев, заявил Стармер
в мире, китай, великобритания, пекин, кир стармер, си цзиньпин
В мире, Китай, Великобритания, Пекин, Кир Стармер, Си Цзиньпин
Китай снял санкции с британских парламентариев, заявил Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Китай. 30 января 2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Китай. 30 января 2026
ЛОНДОН, 30 янв - РИА Новости. Китай согласился снять санкции с нескольких британских парламентариев, введенные ранее из-за их критики в адрес Пекина, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего визита в Китай.
"Я поднял этот вопрос, и мы его обсудили. В результате китайцы ясно дали понять, что ограничения больше не действуют. Президент Си Цзиньпин сказал, что это означает, что все парламентарии могут свободно посещать Китай", - заявил Стармер телеканалу Sky News.

Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню
26 декабря 2025, 12:10
Сами подсанкционные британские депутаты ранее заявили, что не хотят снятия санкций, чтобы не стать "разменной монетой" в отношениях с Китаем.
По информации источников Sky News, Лондон не намерен в обмен на снятие санкций снимать ограничения с китайских чиновников, попавших под британские санкции.
В 2021 году Китай ввел санкции в отношении 10 организаций и лиц Великобритании, включая пятерых членов Палаты общин и двух членов Палаты лордов в связи с распространением "лжи и дезинформации" о якобы нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Китай ввел санкции против бывшего высокопоставленного японского военного
15 декабря 2025, 06:02
 
