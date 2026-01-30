В Петербурге будут судить организаторов кооператива за крупное хищение

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Белоусова, Алексея и Галины Васянович и Наталии Верховой. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)... Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011–2017 годах в Санкт-Петербурге и других российских регионах обвиняемые организовали работу кредитного потребительского кооператива "Семейный капитал". Отмечается, что организация привлекала деньги населения под видом высокодоходного инвестирования в развитие сельского хозяйства. Подчеркивается, что в дальнейшем, оформив фиктивные договоры займов, соучастники похитили деньги и распорядились ими по своему усмотрению.