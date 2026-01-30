Рейтинг@Mail.ru
16:38 30.01.2026 (обновлено: 16:47 30.01.2026)
В Петербурге будут судить организаторов кооператива за крупное хищение
В Петербурге будут судить организаторов кооператива за крупное хищение

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Организаторы кооператива "Семейный капитал" предстанут перед судом в Санкт-Петербурге за хищение 5,8 миллиарда рублей почти у 6 тысяч человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Белоусова, Алексея и Галины Васянович и Наталии Верховой. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)... Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2011–2017 годах в Санкт-Петербурге и других российских регионах обвиняемые организовали работу кредитного потребительского кооператива "Семейный капитал". Отмечается, что организация привлекала деньги населения под видом высокодоходного инвестирования в развитие сельского хозяйства. Подчеркивается, что в дальнейшем, оформив фиктивные договоры займов, соучастники похитили деньги и распорядились ими по своему усмотрению.
"В результате пострадали 5997 граждан, общий размер причиненного ущерба превысил 5,8 миллиарда рублей", - рассказали в ГП РФ.
Отмечается, что ранее указанные лица уже были признаны виновными по уголовному делу о хищении 43 миллионов рублей у пайщиков "Семейного капитала".
В Петербурге создатель финансовой пирамиды получил срок
19 декабря 2025, 18:09
В Петербурге создатель финансовой пирамиды получил срок
19 декабря 2025, 18:09
 
