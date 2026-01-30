В России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские ученые создали метод борьбы с внутрибольничной инфекцией, основанный на использовании ингаляций с бактериофагами — вирусами, которые уничтожают бактерии, сообщил РИА Новости директор ФНКЦ РР, академик РАН Андрей Гречко.
"Учеными центра разработана и внедрена в клиническую практику уникальная отечественная стратегия антимикробной терапии на основе персонализированного использования бактериофагов для пациентов в хроническом критическом состоянии", — рассказал он.
По его словам, после пандемии COVID-19 и начала СВО в России резко выросла резистентность микробов к антибиотикам, когда стандартные лекарства и их комбинации перестают действовать.
"Каждый десятый случай внутрибольничной инфекции сегодня — это антибиотикорезистентность. Если мы возьмем в масштабе амбулаторно-поликлинической практики, где ежедневно лечение получают сотни тысяч пациентов, то это получатся миллионы", — отметил Гречко.
Новая технология позволит оперативно создать индивидуальную формулу фагового комплекса в зависимости от "бактериального пейзажа". На значительной выборке пациентов, находящихся в реанимации, лечение доказало безопасность и эффективность, оно будет дешевле антибиотиков, полагает академик РАН.
Гречко предположил, что повсеместное применение технологии может начаться уже в 2027 году. Также индустриальный партнер — Научно-производственный центр "Микромир" — обладает обширной коллекцией бактериофагов, в которой более тысячи штаммов, такого количества нет ни в одной стране мира.
"Это очень сложные вещи — сохранять штаммы фагов, уметь их быстро нарабатывать и применять на практике. Более того, коллегами из НПЦ "Микромир" впервые в Российской Федерации решен сложнейший организационный вопрос регистрации отдельных фаговых субстанций, то есть, по сути, создана нормативная база для персонализированной фаготерапии и фагопрофилактики", — пояснил ученый.
По его прогнозу, в будущем российские врачи, опираясь на анализы, смогут в дополнение к антибиотикам начать выписывать индивидуальные рецепты, отмечая в них необходимые виды бактериофагов.
"Затем состав препарата передается в производственную аптеку, а там уже оперативно готовят персонализированный "фаговый коктейль" под конкретного пациента с конкретным возбудителем", — уточнил Гречко.
Он добавил, что технология позволит отказаться от чрезмерного применения антибиотиков и спасти тысячи жизней.
