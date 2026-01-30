Грушко выразил изумление позиции ФРГ по Украине

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Замглавы российского МИД Александр Грушко, говоря о подрыве "Северных потоков", заявил, что факт поддержки Германией Украины, которая причастна к разрушению фундаментальной основы германского благополучия на годы вперед, является уму непостижимым.
"Уму непостижимо, что Германия в нынешних условиях продолжает оказывать содействие стране, которая причастна к подрыву фундаментальной основы германского благополучия на годы вперед. Вот что значит сила вот этой русофобии, которой сегодня руководствуются правящие элиты на Западе", - сказал Грушко на брифинге в пресс-центре "Россия сегодня".
"То есть, по идее, Германия должна была объявить войну тем, кто взорвал этот "Северный поток", - подчеркнул Грушко.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Согласно опубликованному ранее на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства.