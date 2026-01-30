Грушко выразил изумление позиции ФРГ по Украине

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Замглавы российского МИД Александр Грушко, говоря о подрыве "Северных потоков", заявил, что факт поддержки Германией Украины, которая причастна к разрушению фундаментальной основы германского благополучия на годы вперед, является уму непостижимым.