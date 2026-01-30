Рейтинг@Mail.ru
Грушко выразил изумление позиции ФРГ по Украине - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/grushko-2071287157.html
Грушко выразил изумление позиции ФРГ по Украине
Грушко выразил изумление позиции ФРГ по Украине - РИА Новости, 30.01.2026
Грушко выразил изумление позиции ФРГ по Украине
Замглавы российского МИД Александр Грушко, говоря о подрыве "Северных потоков", заявил, что факт поддержки Германией Украины, которая причастна к разрушению... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:26:00+03:00
2026-01-30T16:26:00+03:00
в мире
германия
украина
европа
александр грушко
сергей кузнецов (архитектор)
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20260119/evrosojuz-2068850620.html
https://ria.ru/20260130/mid-2071230378.html
германия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, европа, александр грушко, сергей кузнецов (архитектор), нато, евросоюз, вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Украина, Европа, Александр Грушко, Сергей Кузнецов (архитектор), НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Северный поток — 2
Грушко выразил изумление позиции ФРГ по Украине

Грушко выразил изумление поддержке ФРГ Киева после подрыва Северных потоков

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Замглавы российского МИД Александр Грушко, говоря о подрыве "Северных потоков", заявил, что факт поддержки Германией Украины, которая причастна к разрушению фундаментальной основы германского благополучия на годы вперед, является уму непостижимым.
"Уму непостижимо, что Германия в нынешних условиях продолжает оказывать содействие стране, которая причастна к подрыву фундаментальной основы германского благополучия на годы вперед. Вот что значит сила вот этой русофобии, которой сегодня руководствуются правящие элиты на Западе", - сказал Грушко на брифинге в пресс-центре "Россия сегодня".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Дмитриев задался вопросом, скучает ли Евросоюз по "Северным потокам"
19 января, 17:28
Он также отметил, что даже по классификации НАТО и ЕС нанесение существенного ущерба критической инфраструктуре рассматривается как акт вооруженного нападения, в том числе и по смыслу статьи 5 Вашингтонского договора.
"То есть, по идее, Германия должна была объявить войну тем, кто взорвал этот "Северный поток", - подчеркнул Грушко.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Согласно опубликованному ранее на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МИД: Россия не примет версию Запада о подрыве "Северных потоков" украинцами
Вчера, 14:01
 
В миреГерманияУкраинаЕвропаАлександр ГрушкоСергей Кузнецов (архитектор)НАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала