Гросси призвал к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ - РИА Новости, 30.01.2026
18:52 30.01.2026
Гросси призвал к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ
2026-01-30T18:52:00+03:00
2026-01-30T18:52:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
https://ria.ru/20260130/zelenskiy-2071195577.html
https://ria.ru/20260130/peskov-2071208464.html
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси вновь призвал стороны украинского конфликта к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ, чтобы избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС.
«
"Я вновь подчеркиваю необходимость соблюдения пяти принципов, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС, прилагая все усилия для предотвращения повреждений этих линий (электроснабжения - ред.), которые могут иметь фатальные последствия для станции", - заявил Гросси в ходе вступительного слова на Совете управляющих МАГАТЭ в пятницу. Текст выступления среди журналистов распространила пресс-служба агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Украина не готова к компромиссам по Донбассу и ЗАЭС, заявил Зеленский
Вчера, 12:30
Он напомнил, что в понедельник, 19 января, ЗАЭС была вновь подключена к своей последней резервной линии электроснабжения после успешного завершения ремонта в рамках последнего временного прекращения огня.
«
"Эта резервная линия напряжением 330 киловольт была повреждена и отключена со 2 января, предположительно из-за военной активности. До ее восстановления станция зависела от единственной оставшейся основной линии напряжением 750 киловольт, обеспечивающей внешнее электроснабжение, необходимое для работы систем безопасности, охлаждающих шесть остановленных реакторов и бассейны выдержки отработавшего топлива", - пояснил Гросси.
Как сообщалось ранее, в пятницу по инициативе управляющего от Нидерландов было организовано внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине.
Гросси в 2023 году предложил пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
В РФ неоднократно подчеркивали, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые регулярно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Кремле видели заявления Зеленского о Донбассе и ЗАЭС, заявил Песков
Вчера, 13:03
 
