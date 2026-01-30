Гросси призвал к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси вновь призвал стороны украинского конфликта к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ, чтобы избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС.
«
"Я вновь подчеркиваю необходимость соблюдения пяти принципов, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС, прилагая все усилия для предотвращения повреждений этих линий (электроснабжения - ред.), которые могут иметь фатальные последствия для станции", - заявил Гросси в ходе вступительного слова на Совете управляющих МАГАТЭ в пятницу. Текст выступления среди журналистов распространила пресс-служба агентства.
Он напомнил, что в понедельник, 19 января, ЗАЭС была вновь подключена к своей последней резервной линии электроснабжения после успешного завершения ремонта в рамках последнего временного прекращения огня.
«
"Эта резервная линия напряжением 330 киловольт была повреждена и отключена со 2 января, предположительно из-за военной активности. До ее восстановления станция зависела от единственной оставшейся основной линии напряжением 750 киловольт, обеспечивающей внешнее электроснабжение, необходимое для работы систем безопасности, охлаждающих шесть остановленных реакторов и бассейны выдержки отработавшего топлива", - пояснил Гросси.
Как сообщалось ранее, в пятницу по инициативе управляющего от Нидерландов было организовано внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине.
Гросси в 2023 году предложил пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
В РФ неоднократно подчеркивали, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые регулярно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.