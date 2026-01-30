Гросси призвал к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ

«

"Я вновь подчеркиваю необходимость соблюдения пяти принципов, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС, прилагая все усилия для предотвращения повреждений этих линий (электроснабжения - ред.), которые могут иметь фатальные последствия для станции", - заявил Гросси в ходе вступительного слова на Совете управляющих МАГАТЭ в пятницу. Текст выступления среди журналистов распространила пресс-служба агентства.