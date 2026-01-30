https://ria.ru/20260130/gosduma-2071122139.html
КПРФ предложила не начислять проценты по ипотеке участникам СВО
КПРФ предложила не начислять проценты по ипотеке участникам СВО - РИА Новости, 30.01.2026
КПРФ предложила не начислять проценты по ипотеке участникам СВО
Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили приостановить начисление в период кредитных каникул процентов по ипотечным кредитам РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T04:17:00+03:00
2026-01-30T04:17:00+03:00
2026-01-30T04:17:00+03:00
айрат гибатдинов
кпрф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
https://ria.ru/20260128/svo-2070860266.html
https://ria.ru/20250928/gosduma-2044846093.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айрат гибатдинов, кпрф, общество
Айрат Гибатдинов, КПРФ, Общество
КПРФ предложила не начислять проценты по ипотеке участникам СВО
РИА Новости: Гибатдинов предложил не начислять проценты по ипотеке бойцам СВО
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили приостановить начисление в период кредитных каникул процентов по ипотечным кредитам для участников специальной военной операции.
Соответствующий законопроект парламентарии направили на отзыв в правительство РФ. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается ограничить начисление процентов по кредитному договору, обеспеченному ипотекой в период кредитных каникул для участников специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке.
В беседе с РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов
отметил, что в настоящее время участники СВО имеют право на кредитные каникулы по ипотечным кредитам, при этом проценты по этим долговым обязательствам продолжают начисляться.
"К нам обратился участник СВО, который по возвращении с передовой узнал, что должен будет заплатить всю сумму процентов по ипотечному договору - за весь период так называемых кредитных каникул после завершения контракта на прохождение военной службы. Мы в КПРФ
считаем это несправедливым. Бойцы СВО заслуживают того, чтобы их средства уходили не банкам, а шли на создание более комфортной жизни самих участников СВО и их семей", - сказал политик.