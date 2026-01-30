Рейтинг@Mail.ru
КПРФ предложила не начислять проценты по ипотеке участникам СВО - РИА Новости, 30.01.2026
04:17 30.01.2026
КПРФ предложила не начислять проценты по ипотеке участникам СВО
КПРФ предложила не начислять проценты по ипотеке участникам СВО
Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили приостановить начисление в период кредитных каникул процентов по ипотечным кредитам РИА Новости, 30.01.2026
2026
КПРФ предложила не начислять проценты по ипотеке участникам СВО

Здание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили приостановить начисление в период кредитных каникул процентов по ипотечным кредитам для участников специальной военной операции.
Соответствующий законопроект парламентарии направили на отзыв в правительство РФ. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается ограничить начисление процентов по кредитному договору, обеспеченному ипотекой в период кредитных каникул для участников специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке.
В беседе с РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов отметил, что в настоящее время участники СВО имеют право на кредитные каникулы по ипотечным кредитам, при этом проценты по этим долговым обязательствам продолжают начисляться.
"К нам обратился участник СВО, который по возвращении с передовой узнал, что должен будет заплатить всю сумму процентов по ипотечному договору - за весь период так называемых кредитных каникул после завершения контракта на прохождение военной службы. Мы в КПРФ считаем это несправедливым. Бойцы СВО заслуживают того, чтобы их средства уходили не банкам, а шли на создание более комфортной жизни самих участников СВО и их семей", - сказал политик.
