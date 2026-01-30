https://ria.ru/20260130/futbol-2071299600.html
Футболисты юношеской команды попали в больницу после ДТП
Автобус юношеской команды (игроки не старше 19 лет) "Коньяспора" попал в ДТП, сообщается на официальной странице турецкого футбольного клуба в соцсети X. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Автобус юношеской команды (игроки не старше 19 лет) "Коньяспора" попал в ДТП, сообщается на официальной странице турецкого футбольного клуба в соцсети X.
Автобус с молодыми футболистами попал в ДТП по пути в Стамбул, где "Коньяспор" должен провести выездной матч против "Бешикташа".
«
"После аварии было установлено, что общее состояние здоровья находившихся в автобусе наших тренеров, футболистов и вспомогательного персонала является хорошим. Некоторые из наших футболистов в целях предосторожности были доставлены в больницу; получена информация, что их жизни ничего не угрожает", - говорится в заявлении.
По информации Fanatik, автобус с футболистами врезался в находившийся впереди грузовик. Водитель автобуса оказался заблокирован, его пришлось извлекать из транспортного средства прибывшим на место происшествия службам.