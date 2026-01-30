https://ria.ru/20260130/futbol-2071242582.html
"Монако" Головина сыграет с "ПСЖ" Сафонова за выход в 1/8 финала ЛЧ
"Монако" Головина сыграет с "ПСЖ" Сафонова за выход в 1/8 финала ЛЧ - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
"Монако" Головина сыграет с "ПСЖ" Сафонова за выход в 1/8 финала ЛЧ
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Монако", за который выступает полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, сыграет с французским "ПСЖ" вратаря Матвея Сафонова в стыковом раунде за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Жеребьевка этапа прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. В ней участвовали команды, которые заняли места с 9-го по 24-е по итогам основного раунда.
Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:
- "Монако" - "Пари Сен-Жермен" (Франция);
- "Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания);
- "Карабах" (Азербайджан) - "Ньюкасл" (Англия);
- "Будё-Глимт" (Норвегия) - "Интер" (Италия);
- "Галатасарай" (Турция) - "Ювентус" (Италия);
- "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аталанта" (Италия);
- "Брюгге" (Бельгия) - "Атлетико" (Испания);
- "Олимпиакос" (Греция) - "Байер" (Германия).
Матчи пройдут 17-18 и 24-25 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала, куда напрямую пробились команды, занявшие места с первого по восьмое по итогам основного этапа, состоится 27 февраля.
Финал Лиги чемпионов
пройдет 30 мая в Будапеште.