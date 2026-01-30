Рейтинг@Mail.ru
"Монако" Головина сыграет с "ПСЖ" Сафонова за выход в 1/8 финала ЛЧ
14:26 30.01.2026 (обновлено: 14:39 30.01.2026)
"Монако" Головина сыграет с "ПСЖ" Сафонова за выход в 1/8 финала ЛЧ
спорт, александр головин, монако, лига чемпионов уефа, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Александр Головин, Монако, Лига чемпионов УЕФА, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Монако", за который выступает полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, сыграет с французским "ПСЖ" вратаря Матвея Сафонова в стыковом раунде за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Жеребьевка этапа прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. В ней участвовали команды, которые заняли места с 9-го по 24-е по итогам основного раунда.
Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:
Матчи пройдут 17-18 и 24-25 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала, куда напрямую пробились команды, занявшие места с первого по восьмое по итогам основного этапа, состоится 27 февраля.
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Гол вратаря "Реалу" и сказка Азербайджана: сумасшедшая развязка в ЛЧ!
29 января, 07:23
 
