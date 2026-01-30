"Монако" Головина сыграет с "ПСЖ" Сафонова за выход в 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Монако", за который выступает полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, сыграет с французским "ПСЖ" вратаря Матвея Сафонова в стыковом раунде за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка этапа прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. В ней участвовали команды, которые заняли места с 9-го по 24-е по итогам основного раунда.

Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Матчи пройдут 17-18 и 24-25 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала, куда напрямую пробились команды, занявшие места с первого по восьмое по итогам основного этапа, состоится 27 февраля.