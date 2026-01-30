https://ria.ru/20260130/futbol-2071109170.html
Определился состав участников плей-офф Лиги Европы
Определился состав участников плей-офф Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Определился состав участников плей-офф Лиги Европы
Стал полностью известен состав участников плей-офф футбольной Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T01:40:00+03:00
2026-01-30T01:40:00+03:00
2026-01-30T01:49:00+03:00
футбол
спорт
астон вилла
бетис
порту
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749987634_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_359771db18d8284b0f9019714f8ca92a.jpg
https://ria.ru/20260129/lch-2070997756.html
https://ria.ru/20260129/liga-chempionov-2070891946.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749987634_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_231b9512618c1a044c4a916578a0b8a8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, астон вилла, бетис, порту
Футбол, Спорт, Астон Вилла, Бетис, Порту
Определился состав участников плей-офф Лиги Европы
Стали известны все участники плей-офф футбольной Лиги Европы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Стал полностью известен состав участников плей-офф футбольной Лиги Европы.
Победителем основного этапа стал французский "Лион", также напрямую в 1/8 финала турнира вышли "Астон Вилла
" (Англия), "Мидтьюлланн" (Дания), "Бетис
" (Испания), "Порту
" (Португалия), "Брага
" (Португалия), "Фрайбург
" (Германия), "Рома
" (Италия).
В раунде за выход в 1/8 финала сыграют:
сеяные - "Генк
" (Бельгия), "Болонья
" (Италия), "Штутгарт
" (Германия), "Ференцварош
" (Венгрия), "Ноттингем Форест
" (Англия), "Виктория" (Чехия), "Црвена Звезда
" (Сербия), "Сельта
" (Испания);
несеяные - ПАОК
(Греция), "Лилль
" (Франция), "Фенербахче
" (Турция), "Панатинаикос" (Греция), "Селтик
" (Шотландия), "Лудогорец
" (Болгария), "Динамо
" (Загреб, Хорватия), "Бранн
" (Норвегия).
Предварительная сетка плей-офф выглядит следующим образом:
"Селтик"/"Лудогорец" - "Штутгарт"/"Ференцварош" (соперники по 1/8 финала - "Порту"/"Брага");
"Фенербахче"/"Панатинаикос" - "Ноттингем Форест"/"Виктория" (соперники по 1/8 финала - "Мидтьюлланн"/"Бетис");
"Динамо" (Загреб)/"Бранн" - "Генк"/"Болонья" (соперники по 1/8 финала - "Фрайбург"/"Рома");
ПАОК/"Лилль" - "Црвена Звезда"/"Сельта" (соперники по 1/8 финала - "Лион"/"Астон Вилла").
Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне 30 января. Матчи за выход в 1/8 финала состоятся 19 и 26 февраля.