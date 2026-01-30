Рейтинг@Mail.ru
Определился состав участников плей-офф Лиги Европы
Футбол
 
01:40 30.01.2026 (обновлено: 01:49 30.01.2026)
Определился состав участников плей-офф Лиги Европы
Определился состав участников плей-офф Лиги Европы
Определился состав участников плей-офф Лиги Европы
Стал полностью известен состав участников плей-офф футбольной Лиги Европы.
Новости
Определился состав участников плей-офф Лиги Европы

Стали известны все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Стал полностью известен состав участников плей-офф футбольной Лиги Европы.
Победителем основного этапа стал французский "Лион", также напрямую в 1/8 финала турнира вышли "Астон Вилла" (Англия), "Мидтьюлланн" (Дания), "Бетис" (Испания), "Порту" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Фрайбург" (Германия), "Рома" (Италия).
В раунде за выход в 1/8 финала сыграют:
сеяные - "Генк" (Бельгия), "Болонья" (Италия), "Штутгарт" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия), "Ноттингем Форест" (Англия), "Виктория" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Сельта" (Испания);
несеяные - ПАОК (Греция), "Лилль" (Франция), "Фенербахче" (Турция), "Панатинаикос" (Греция), "Селтик" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Бранн" (Норвегия).
Шары жеребьевки Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
Вчера, 14:59
Предварительная сетка плей-офф выглядит следующим образом:
"Селтик"/"Лудогорец" - "Штутгарт"/"Ференцварош" (соперники по 1/8 финала - "Порту"/"Брага");
"Фенербахче"/"Панатинаикос" - "Ноттингем Форест"/"Виктория" (соперники по 1/8 финала - "Мидтьюлланн"/"Бетис");
"Динамо" (Загреб)/"Бранн" - "Генк"/"Болонья" (соперники по 1/8 финала - "Фрайбург"/"Рома");
ПАОК/"Лилль" - "Црвена Звезда"/"Сельта" (соперники по 1/8 финала - "Лион"/"Астон Вилла").
Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне 30 января. Матчи за выход в 1/8 финала состоятся 19 и 26 февраля.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Гол вратаря "Реалу" и сказка Азербайджана: сумасшедшая развязка в ЛЧ!
Вчера, 07:23
 
