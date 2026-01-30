Киев объявил принудительную эвакуацию в части Харьковской области

"В еще семи населенных пунктах Харьковской области объявили обязательно эвакуацию принудительным способом семей с детьми. <…> Мы буквально с сегодняшнего-завтрашнего дня начнем процесс эвакуации", — приводит его слова телеканал "Общественное".

Министерство развития общин и территорий Украины ранее заявляло, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.

Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.