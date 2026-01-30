Рейтинг@Mail.ru
Киев объявил принудительную эвакуацию в части Харьковской области - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 30.01.2026 (обновлено: 18:55 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/evakuatsija-2071318469.html
Киев объявил принудительную эвакуацию в части Харьковской области
Киев объявил принудительную эвакуацию в части Харьковской области - РИА Новости, 30.01.2026
Киев объявил принудительную эвакуацию в части Харьковской области
В части Харьковской области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми, сообщил начальник полиции Петр Токарь. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:13:00+03:00
2026-01-30T18:55:00+03:00
в мире
харьковская область
украина
донецкая народная республика
сумская область
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983689251_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_a9609afb6a8e8980e49f6f55f1ee0e65.jpg
https://ria.ru/20251230/sela-2065724727.html
харьковская область
украина
донецкая народная республика
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983689251_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_bc3aedc3f1f21a8a5e962df99e36098a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, донецкая народная республика, сумская область, днепропетровская область
В мире, Харьковская область, Украина, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Днепропетровская область
Киев объявил принудительную эвакуацию в части Харьковской области

В Харьковской области на Украине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский во время эвакуации
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В части Харьковской области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми, сообщил начальник полиции Петр Токарь.
«

"В еще семи населенных пунктах Харьковской области объявили обязательно эвакуацию принудительным способом семей с детьми. <…> Мы буквально с сегодняшнего-завтрашнего дня начнем процесс эвакуации", — приводит его слова телеканал "Общественное".

Министерство развития общин и территорий Украины ранее заявляло, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 сел
30 декабря 2025, 17:03
 
В миреХарьковская областьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСумская областьДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала