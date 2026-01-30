https://ria.ru/20260130/evakuatsija-2071318469.html
Киев объявил принудительную эвакуацию в части Харьковской области
Киев объявил принудительную эвакуацию в части Харьковской области - РИА Новости, 30.01.2026
Киев объявил принудительную эвакуацию в части Харьковской области
В части Харьковской области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми, сообщил начальник полиции Петр Токарь. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:13:00+03:00
2026-01-30T18:13:00+03:00
2026-01-30T18:55:00+03:00
в мире
харьковская область
украина
донецкая народная республика
сумская область
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983689251_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_a9609afb6a8e8980e49f6f55f1ee0e65.jpg
https://ria.ru/20251230/sela-2065724727.html
харьковская область
украина
донецкая народная республика
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983689251_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_bc3aedc3f1f21a8a5e962df99e36098a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, донецкая народная республика, сумская область, днепропетровская область
В мире, Харьковская область, Украина, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Днепропетровская область
Киев объявил принудительную эвакуацию в части Харьковской области
В Харьковской области на Украине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В части Харьковской области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми, сообщил начальник полиции Петр Токарь.
«
"В еще семи населенных пунктах Харьковской области объявили обязательно эвакуацию принудительным способом семей с детьми. <…> Мы буквально с сегодняшнего-завтрашнего дня начнем процесс эвакуации", — приводит его слова телеканал "Общественное".
Министерство развития общин и территорий Украины ранее заявляло, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.