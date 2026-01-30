Рейтинг@Mail.ru
12:21 30.01.2026 (обновлено: 12:29 30.01.2026)
Турция готова стать посредником между США и Ираном, заявил Эрдоган
Турция готова стать посредником между США и Ираном, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с иранским коллегой Месудом Пезешкианом выразил готовность Анкары оказать посредничество между Вашингтоном и Тегераном для деэскалации в регионе.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Месудом Пезешкияном. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также растущую военную напряженность в регионе. В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова выступить посредником между Ираном и США для снижения напряженности и урегулирования проблем", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган также сообщил, что в пятницу примет министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, находящегося с визитом в Турции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
