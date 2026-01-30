Рейтинг@Mail.ru
Глава ведущей партии ЕП выступил за смену принципа единогласия в Евросоюзе - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/ep-2071248696.html
Глава ведущей партии ЕП выступил за смену принципа единогласия в Евросоюзе
Глава ведущей партии ЕП выступил за смену принципа единогласия в Евросоюзе - РИА Новости, 30.01.2026
Глава ведущей партии ЕП выступил за смену принципа единогласия в Евросоюзе
Европа должна изменить принцип принятия решений в Евросоюзе и пересмотреть право вето, заявил председатель ведущей в Европарламенте партии "Европейская народная РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:47:00+03:00
2026-01-30T14:47:00+03:00
в мире
европа
украина
венесуэла
манфред вебер
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
https://ria.ru/20260130/evrosoyuz-2071167700.html
https://ria.ru/20260129/es-2071088912.html
европа
украина
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, венесуэла, манфред вебер, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, виктор орбан, еврокомиссия
В мире, Европа, Украина, Венесуэла, Манфред Вебер, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент, Виктор Орбан, Еврокомиссия
Глава ведущей партии ЕП выступил за смену принципа единогласия в Евросоюзе

Глава ведущей партии ЕП Вебер выступил за смену принципа единогласия в Евросоюзе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 30 янв – РИА Новости. Европа должна изменить принцип принятия решений в Евросоюзе и пересмотреть право вето, заявил председатель ведущей в Европарламенте партии "Европейская народная партия" (ЕНП) Манфред Вебер в интервью газете Corriere della Sera.
По мнению лидера ЕНП, которая стоит за нынешней главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Европа не смогла дать по-настоящему единый ответ ни на один из последних международных кризисов. В числе таких неудачных попыток Европы ответить на вызовы Вебер называет кризис в Венесуэле, когда премьер Венгрии Виктор Орбан не поддержал позицию ЕС. Успеха в переговорах по Гренландии не удалось добиться из-за того, что переговоры велись в разных форматах, а в обсуждениях по Украине принимали участие в основном Германия, Франция и Великобритания.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ЕС де-факто вошел в орбиту США, заявил Орешкин
Вчера, 11:01
"Но это не "Европа". Это отдельные страны. Даже формат "трех стран" не представляет Европу в целом. Польша, например, должна участвовать в переговорах по Украине, как и страны Балтии и Италия, которая является страной "Большой семерки". Мы должны найти способ достичь по-настоящему европейских решений. Ключ к успеху – преодоление единогласия", - сказал Вебер.
Он подчеркнул, что Европа осталась одна в "довольно холодном мире" и должна отреагировать на эту реальность.
"Мы больше не можем на 100% полагаться на США", - отметил глава ЕНП.
В интервью он также повторил свое предложение объединить должности глав Еврокомиссии и Евросовета. По мнению Вебера, такая реформа позволит Евросоюзу назначить президента ЕС, которого бы избрали все европейские граждане. Такой представитель мог бы говорить на равных от лица Европейского союза с лидерами других стран.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии
29 января, 21:39
 
В миреЕвропаУкраинаВенесуэлаМанфред ВеберУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропарламентВиктор ОрбанЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала