Глава ведущей партии ЕП выступил за смену принципа единогласия в Евросоюзе

РИМ, 30 янв – РИА Новости. Европа должна изменить принцип принятия решений в Евросоюзе и пересмотреть право вето, заявил председатель ведущей в Европарламенте партии "Европейская народная партия" (ЕНП) Манфред Вебер в интервью газете Corriere della Sera.
По мнению лидера ЕНП, которая стоит за нынешней главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Европа не смогла дать по-настоящему единый ответ ни на один из последних международных кризисов. В числе таких неудачных попыток Европы ответить на вызовы Вебер называет кризис в Венесуэле, когда премьер Венгрии Виктор Орбан не поддержал позицию ЕС. Успеха в переговорах по Гренландии не удалось добиться из-за того, что переговоры велись в разных форматах, а в обсуждениях по Украине принимали участие в основном Германия, Франция и Великобритания.
"Но это не "Европа". Это отдельные страны. Даже формат "трех стран" не представляет Европу в целом. Польша, например, должна участвовать в переговорах по Украине, как и страны Балтии и Италия, которая является страной "Большой семерки". Мы должны найти способ достичь по-настоящему европейских решений. Ключ к успеху – преодоление единогласия", - сказал Вебер.
Он подчеркнул, что Европа осталась одна в "довольно холодном мире" и должна отреагировать на эту реальность.
"Мы больше не можем на 100% полагаться на США", - отметил глава ЕНП.
В интервью он также повторил свое предложение объединить должности глав Еврокомиссии и Евросовета. По мнению Вебера, такая реформа позволит Евросоюзу назначить президента ЕС, которого бы избрали все европейские граждане. Такой представитель мог бы говорить на равных от лица Европейского союза с лидерами других стран.