Председатель совета ЕЭК рассказал, что будет важно странам ЕАЭС в 2026 году

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Страны ЕАЭС в 2026 году сосредоточатся на цифровизации и использовании искусственного интеллекта, сообщил председатель совета Евразийской экономической коллегии, заместитель премьера Казахстана - министр национальной экономики Серик Жумангарин.

На заседании Совета ЕЭК был рассмотрен широкий круг вопросов евразийской экономической интеграции, в том числе в сферах транспорта, технического регулирования, внешнеторговой деятельности, промышленности и АПК, таможенного сотрудничества и других.