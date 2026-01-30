Председатель совета ЕЭК рассказал, что будет важно странам ЕАЭС в 2026 году

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Страны ЕАЭС в 2026 году сосредоточатся на цифровизации и использовании искусственного интеллекта, сообщил председатель совета Евразийской экономической коллегии, заместитель премьера Казахстана - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
"Основная задача на сегодняшний день для Казахстана - это подготовка к Высшему совету, который состоится 28-29 мая в Астане. В рамках него состоится Евразийский экономический форум. На него будут приглашены страны-наблюдатели… Тема, обозначенная главами государств, - это внедрение искусственного интеллекта и цифровизация", - заявил председатель в пятницу на брифинге по итогам первого в этом году заседания Совета ЕЭК.
По его словам, казахстанская сторона в рамках своего председательства видит свою задачу в неукоснительном выполнении положений Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС до 2030 года и перспективах до 2045 года. Жумангарин выразил уверенность, что такой подход способен дать хороший толчок развитию ЕАЭС, в особенности в рамках цифровизации и использования последних достижений науки и техники.
На заседании Совета ЕЭК был рассмотрен широкий круг вопросов евразийской экономической интеграции, в том числе в сферах транспорта, технического регулирования, внешнеторговой деятельности, промышленности и АПК, таможенного сотрудничества и других.
С 1 января 2026 года Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза.