Председатель совета ЕЭК рассказал, что будет важно странам ЕАЭС в 2026 году
14:53 30.01.2026 (обновлено: 16:50 30.01.2026)
Председатель совета ЕЭК рассказал, что будет важно странам ЕАЭС в 2026 году
Председатель совета ЕЭК рассказал, что будет важно странам ЕАЭС в 2026 году
Страны ЕАЭС в 2026 году сосредоточатся на цифровизации и использовании искусственного интеллекта, сообщил председатель совета Евразийской экономической... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
казахстан
астана
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
казахстан
астана
в мире, казахстан, астана, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
В мире, Казахстан, Астана, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Евразийской экономической комиссии, заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин выступает на брифинге в Москве. 30 января 2026
Председатель Совета Евразийской экономической комиссии, заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин выступает на брифинге в Москве. 30 января 2026
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Страны ЕАЭС в 2026 году сосредоточатся на цифровизации и использовании искусственного интеллекта, сообщил председатель совета Евразийской экономической коллегии, заместитель премьера Казахстана - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
"Основная задача на сегодняшний день для Казахстана - это подготовка к Высшему совету, который состоится 28-29 мая в Астане. В рамках него состоится Евразийский экономический форум. На него будут приглашены страны-наблюдатели… Тема, обозначенная главами государств, - это внедрение искусственного интеллекта и цифровизация", - заявил председатель в пятницу на брифинге по итогам первого в этом году заседания Совета ЕЭК.
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киргизия объяснила, почему обратилась в Суд ЕАЭС из-за российских полисов
28 января, 09:42
По его словам, казахстанская сторона в рамках своего председательства видит свою задачу в неукоснительном выполнении положений Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС до 2030 года и перспективах до 2045 года. Жумангарин выразил уверенность, что такой подход способен дать хороший толчок развитию ЕАЭС, в особенности в рамках цифровизации и использования последних достижений науки и техники.
На заседании Совета ЕЭК был рассмотрен широкий круг вопросов евразийской экономической интеграции, в том числе в сферах транспорта, технического регулирования, внешнеторговой деятельности, промышленности и АПК, таможенного сотрудничества и других.
С 1 января 2026 года Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров назвал вступление Армении в ЕС при членстве в ЕАЭС невозможным
20 января, 12:24
 
