Джокович рассказал, за что поблагодарил Синнера после победы
Теннис
 
18:52 30.01.2026
Джокович рассказал, за что поблагодарил Синнера после победы
Джокович рассказал, за что поблагодарил Синнера после победы - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Джокович рассказал, за что поблагодарил Синнера после победы
Серб Новак Джокович заявил, что поблагодарил итальянца Янника Синнера после победы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
теннис
спорт
мельбурн
австралия
australian open
новак джокович
янник синнер
карлос алькарас
спорт, мельбурн, австралия, australian open, новак джокович, янник синнер, карлос алькарас
Теннис, Спорт, Мельбурн, Австралия, Australian Open, Новак Джокович, Янник Синнер, Карлос Алькарас
Джокович рассказал, за что поблагодарил Синнера после победы

Джокович: сказал Синнеру спасибо, что дал выиграть хоть один матч за два года

© Фото : Пресс-служба Austrlian OpenСербский теннисист Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба Austrlian Open
Сербский теннисист Новак Джокович. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Серб Новак Джокович заявил, что поблагодарил итальянца Янника Синнера после победы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах в Мельбурне.
В пятницу посеянный под четвертым номером Джокович одержал победу над Синнером (2-й номер посева) со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 за 4 часа 9 минут. Серб обыграл действующего победителя двух последних розыгрышей Australian Open впервые с финала итогового турнира 2023 года, после которого итальянец выиграл пять очных встреч. По окончании матча Джокович не смог сдержать слез.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
30 января 2026 • начало в 13:25
Завершен
Новак Джокович
3 : 23:66:34:66:46:4
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"У меня слов нет, это кажется нереальным, если говорить честно. Играть больше четырех часов... Вспоминаю игру с Рафой (Надалем) в 2012 году, которая длилась почти шесть часов. Знал, что у меня нет другого шанса на победу. Он выиграл у меня последние пять матчей. У сетки я сказал ему: "Спасибо, что дал выиграть хоть матч за последние пару лет". Я его очень уважаю, невероятный игрок, который заставляет тебя играть на пределе, что он и сделал сегодня со мной", - сказал Джокович в интервью на корте, запись которого опубликована на YouTube-канале турнира.
Джокович вышел в свой 11-й финал на Australian Open. Серб выиграл все свои десять предыдущих решающих матчей в Мельбурне. В финале 38-летний спортсмен сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Соболенко рассказала, как решение судьи помогло ей обыграть Свитолину
29 января, 16:29
 
ТеннисСпортМельбурнАвстралияAustralian OpenНовак ДжоковичЯнник СиннерКарлос Алькарас
 
