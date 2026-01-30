Джокович рассказал, за что поблагодарил Синнера после победы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Серб Новак Джокович заявил, что поблагодарил итальянца Янника Синнера после победы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах в Мельбурне.
В пятницу посеянный под четвертым номером Джокович одержал победу над Синнером (2-й номер посева) со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 за 4 часа 9 минут. Серб обыграл действующего победителя двух последних розыгрышей Australian Open впервые с финала итогового турнира 2023 года, после которого итальянец выиграл пять очных встреч. По окончании матча Джокович не смог сдержать слез.
Australian Open ATP
30 января 2026 • начало в 13:25
Завершен
"У меня слов нет, это кажется нереальным, если говорить честно. Играть больше четырех часов... Вспоминаю игру с Рафой (Надалем) в 2012 году, которая длилась почти шесть часов. Знал, что у меня нет другого шанса на победу. Он выиграл у меня последние пять матчей. У сетки я сказал ему: "Спасибо, что дал выиграть хоть матч за последние пару лет". Я его очень уважаю, невероятный игрок, который заставляет тебя играть на пределе, что он и сделал сегодня со мной", - сказал Джокович в интервью на корте, запись которого опубликована на YouTube-канале турнира.
Джокович вышел в свой 11-й финал на Australian Open. Серб выиграл все свои десять предыдущих решающих матчей в Мельбурне. В финале 38-летний спортсмен сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.