В Ленинградской области в ДТП погибла семейная пара
Семейная пара из Карелии погибла в ДТП в Ленинградской области, ее семилетний ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр... РИА Новости, 30.01.2026
Происшествия, Республика Карелия, Ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Семейная пара из Карелии погибла в ДТП в Ленинградской области, ее семилетний ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
"Трагедия семьи из Карелии
в Лодейном Поле. В результате ДТП оба родителя погибли. Семилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии за счет ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма - ред.), отека головного мозга в больнице Лодейного Поля", - написал он в Telegram-канале
.
Как уточнил глава минздрава Карелии, пока состояние ребенка не позволяет транспортировать его в другое медучреждение. Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти взял на контроль его лечение.
Как сообщила областная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас", в пятницу на 184-м километре трассы "Кола" произошло лобовое столкновение автомобилей Kia Cerato и Mercedes GLS 450. Водитель и пассажир Kia погибли, находившийся в автомобиле ребенок направлен в Лодейнопольскую межрайонную больницу.
Водитель Mercedes, по информации "Леноблпожспаса", от госпитализации отказался.