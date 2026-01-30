Рейтинг@Mail.ru
17:19 30.01.2026 (обновлено: 19:50 30.01.2026)
В Ленинградской области возбудили дело после издевательств над школьницей
В Ленинградской области возбудили дело после издевательств над школьницей
Уголовное дело о халатности возбуждено после того, как в соцсетях появилось видео с издевательствами школьниц над сверстницей в учебном центре в поселке Янино... РИА Новости, 30.01.2026
происшествия, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после того, как в соцсетях появилось видео с издевательствами школьниц над сверстницей в учебном центре в поселке Янино Ленинградской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Как отмечается, при мониторинге социальных медиа выявлена информация о том, что в учебном учреждении в поселке Янино подростки подвергли издевательствам свою сверстницу.
"По поручению руководства следственного управления СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и его причины.
Согласно публикациям ряда СМИ и Telegram-каналов, в туалете Янинского центра образования семиклассницы якобы обливали девочку водой и били мокрыми тряпками по лицу.
Согласно комментарию к соответствующему посту в Telegram-канале "Наше Янино", Янинский центр образования после конфликта провел разбирательство с участием законных представителей школьниц, к ним будут применены "соответствующие меры в рамках действующего законодательства".
