https://ria.ru/20260130/dagestan-2071343023.html
В Дагестане арестовали главу дирекции инфраструктурных программ
В Дагестане арестовали главу дирекции инфраструктурных программ - РИА Новости, 30.01.2026
В Дагестане арестовали главу дирекции инфраструктурных программ
Директор и главный специалист дирекции по реализации инфраструктурных программ Дагестана арестованы по делу о хищении 109 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:00:00+03:00
2026-01-30T21:00:00+03:00
2026-01-30T21:00:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20260120/dagestan-2069111145.html
республика дагестан
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане арестовали главу дирекции инфраструктурных программ
Глава дирекции инфраструктурных программ Дагестана арестован по делу о хищении