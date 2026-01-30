Рейтинг@Mail.ru
21:00 30.01.2026
В Дагестане арестовали главу дирекции инфраструктурных программ
В Дагестане арестовали главу дирекции инфраструктурных программ
В Дагестане арестовали главу дирекции инфраструктурных программ

Глава дирекции инфраструктурных программ Дагестана арестован по делу о хищении

МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Директор и главный специалист дирекции по реализации инфраструктурных программ Дагестана арестованы по делу о хищении 109 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"В Советский районный суд Махачкалы поступили ходатайства следствия об избрании мер пресечения в отношении главного специалиста и директора ГАУ Республики Дагестан (РД) "Дирекция по реализации инфраструктурных программ в РД"... В результате их совместных действий похищены бюджетные денежные средства в размере 109 миллионов рублей… Суд постановил избрать в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 28 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Экс-главу Буйнакского района Дагестана заподозрили в хищении
