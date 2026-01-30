https://ria.ru/20260130/dagestan-2071106082.html
Убивший и расчленивший сожительницу житель Дагестана был судим шесть раз
Убивший и расчленивший сожительницу житель Дагестана был судим шесть раз - РИА Новости, 30.01.2026
Убивший и расчленивший сожительницу житель Дагестана был судим шесть раз
Житель Дагестана Ражидин Яралиев, задержанный по подозрению в жестоком убийстве сожительницы, в свои 28 лет был осужден шесть раз по различным статьям УК РФ,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T01:07:00+03:00
2026-01-30T01:07:00+03:00
2026-01-30T01:22:00+03:00
происшествия
республика дагестан
дербентский район
сулейман-стальский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
https://ria.ru/20260125/kriminal-2070186609.html
https://ria.ru/20251202/zhitel-2059184783.html
республика дагестан
дербентский район
сулейман-стальский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, дербентский район, сулейман-стальский район
Происшествия, Республика Дагестан, Дербентский район, Сулейман-Стальский район
Убивший и расчленивший сожительницу житель Дагестана был судим шесть раз
РИА Новости: убивший сожительницу житель Дагестана Яралиев шесть раз был судим
МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Житель Дагестана Ражидин Яралиев, задержанный по подозрению в жестоком убийстве сожительницы, в свои 28 лет был осужден шесть раз по различным статьям УК РФ, выяснил корреспондент РИА Новости.
С 2019 по 2023 год его дважды признавали виновным в краже, трижды – в мошенничестве, в том числе с похищением документов, а также в присвоении чужого имущества.
Например, в 2019 году Яралиев был приговорен к одному году лишения свободы условно за кражу. Тогда установили, что он похитил 17 тысяч рублей из салона чужого автомобиля.
В 2020 году он получил два года лишения свободы за мошенничество. Было установлено, что он по похищенных им ранее паспорту и водительскому удостоверению взял в двухдневную аренду автомобиль Lada Granta и обязался уплатить 3 800 рублей и залог в 5000 рублей. Передав владельцу деньги, он позже продал машину за 100 тысяч рублей.
В 2022 году молодой человек был осужден за то, что заключил с другим человеком договор аренды автомобиля Lada Priora стоимостью 450 тысяч рублей с условием ежедневной платы в 1800 рублей, а на следующий день отдал машину в ломбард за 180 тысяч рублей. По статье о присвоении получил год лишения свободы.
Ранее в МВД Дагестана
сообщили, что жительница селения Джалган Дербентского района
Мальвина Магомедова вышла из дома ночью 23 января и не вернулась. В четверг расчлененные и обгоревшие останки женщины обнаружили полицейские на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района
. К вечеру по подозрению в убийстве полиция задержала Яралиева.