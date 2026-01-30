Убивший и расчленивший сожительницу житель Дагестана был судим шесть раз

МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Житель Дагестана Ражидин Яралиев, задержанный по подозрению в жестоком убийстве сожительницы, в свои 28 лет был осужден шесть раз по различным статьям УК РФ, выяснил корреспондент РИА Новости.

С 2019 по 2023 год его дважды признавали виновным в краже, трижды – в мошенничестве, в том числе с похищением документов, а также в присвоении чужого имущества.

Например, в 2019 году Яралиев был приговорен к одному году лишения свободы условно за кражу. Тогда установили, что он похитил 17 тысяч рублей из салона чужого автомобиля.

В 2020 году он получил два года лишения свободы за мошенничество. Было установлено, что он по похищенных им ранее паспорту и водительскому удостоверению взял в двухдневную аренду автомобиль Lada Granta и обязался уплатить 3 800 рублей и залог в 5000 рублей. Передав владельцу деньги, он позже продал машину за 100 тысяч рублей.

В 2022 году молодой человек был осужден за то, что заключил с другим человеком договор аренды автомобиля Lada Priora стоимостью 450 тысяч рублей с условием ежедневной платы в 1800 рублей, а на следующий день отдал машину в ломбард за 180 тысяч рублей. По статье о присвоении получил год лишения свободы.