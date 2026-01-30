Американская гимнастка может вернуть себе бронзу ОИ после пересмотра дела

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Верховный суд Швейцарии направил обратно на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS) дело о присуждении бронзовой медали Олимпийских игр в Париже в вольных упражнениях американской гимнастке Джордан Чайлз, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что в деле появились "исключительные обстоятельства", в связи с чем оно направлено обратно в CAS для изучения новых доказательств. Верховный суд Швейцарии уточняет, что аудиовизуальная запись финала в вольных упражнениях от 5 августа 2024 года приведет к изменению оспариваемого решения в пользу заявителя, которой является Чайлз.