Американская гимнастка может вернуть себе бронзу ОИ после пересмотра дела
Американская гимнастка может вернуть себе бронзу ОИ после пересмотра дела - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Американская гимнастка может вернуть себе бронзу ОИ после пересмотра дела
Верховный суд Швейцарии направил обратно на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS) дело о присуждении бронзовой медали Олимпийских игр в Париже в... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T01:53:00+03:00
2026-01-30T01:53:00+03:00
2026-01-30T01:53:00+03:00
https://ria.ru/20260129/bolshunov-2071088209.html
Американская гимнастка может вернуть себе бронзу ОИ после пересмотра дела
Гимнастка Чайлз может вернуть себе бронзу Олимпиады после пересмотра дела в CAS
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Верховный суд Швейцарии направил обратно на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS) дело о присуждении бронзовой медали Олимпийских игр в Париже в вольных упражнениях американской гимнастке Джордан Чайлз, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Первоначально третье место заняла румынка Ана-Мария Барбосу, однако позднее представители сборной США подали апелляцию на пересмотр оценок Чайлз, которой после этого была присуждена бронза. Румынская спортсменка опустилась на четвертое место. Спортивный арбитражный суд (CAS)
рассмотрел дело и удовлетворил апелляцию Национального олимпийского комитета Румынии и Румынской федерации гимнастики, постановив вернуть бронзовую медаль Барбосу. Основанием для решения CAS стало то, что сборная США не успела подать апелляцию в установленный срок, составляющий одну минуту после публикации результата. Позднее CAS отклонил апелляцию сборной США на вердикт о возвращении бронзы румынской гимнастке.
Отмечается, что в деле появились "исключительные обстоятельства", в связи с чем оно направлено обратно в CAS для изучения новых доказательств. Верховный суд Швейцарии уточняет, что аудиовизуальная запись финала в вольных упражнениях от 5 августа 2024 года приведет к изменению оспариваемого решения в пользу заявителя, которой является Чайлз.
Чайлз 24 года, на ее счету также золото Олимпиады в Париже, серебро Игр в Токио и золото чемпионата мира в командном многоборье.