Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Большинство (78,9%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Работу правительства России одобряют 46,8% опрошенных, не одобряют - 20,5% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 58,3% респондентов, 19,7% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,8% россиян назвали "Единую Россию", 10% - ЛДПР, 8,8% - КПРФ, 8,1% - партию "Новые люди", 5,2% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19-25 января 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.