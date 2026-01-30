Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 30.01.2026
10:19 30.01.2026
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство (78,9%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов... РИА Новости, 30.01.2026
россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: 78,9% россиян доверяют президенту Владимиру Путину

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Большинство (78,9%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 75,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Восемь из десяти (78,9%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,5% респондентов. Кроме того, 75,2% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 15,3%.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россияне впервые за пять лет сократили закупки золота
29 января, 11:20
Работу правительства России одобряют 46,8% опрошенных, не одобряют - 20,5% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 58,3% респондентов, 19,7% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,8% россиян назвали "Единую Россию", 10% - ЛДПР, 8,8% - КПРФ, 8,1% - партию "Новые люди", 5,2% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19-25 января 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время официального завтрака в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Кремле рассказали, чем президента ОАЭ угощают во время завтрака с Путиным
29 января, 16:39
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная Россия
 
 
