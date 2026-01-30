Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как отменить скрытые подписки по картам - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/banki-2071118698.html
В Госдуме рассказали, как отменить скрытые подписки по картам
В Госдуме рассказали, как отменить скрытые подписки по картам - РИА Новости, 30.01.2026
В Госдуме рассказали, как отменить скрытые подписки по картам
Сервисы с 1 марта не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если клиент отвязал от них свою банковскую карту, при этом для обнаружения и отмены скрытых... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:39:00+03:00
2026-01-30T03:39:00+03:00
общество
россия
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_8c3875705059bec606d24b88b2805b8c.jpg
https://ria.ru/20260129/fssp-2071077473.html
https://ria.ru/20251013/gosduma-2047872505.html
https://ria.ru/20250927/mvd-2044771321.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_231:0:2631:1800_1920x0_80_0_0_5093445f48ff421aa2df8b65f75661ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме рассказали, как отменить скрытые подписки по картам

РИА Новости: сервисы не смогут списывать деньги по подпискам-зомби

© Fotolia / pressmaster Покупка в интернете с помощью кредитной карты
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Fotolia / pressmaster
Покупка в интернете с помощью кредитной карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сервисы с 1 марта не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если клиент отвязал от них свою банковскую карту, при этом для обнаружения и отмены скрытых подписок пользователям необходимо самостоятельно найти в выписке транзакций повторяющиеся списания и отключить автопродление в настройках сервиса или в приложении банка, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
"С 1 марта 2026 года в России начнут действовать изменения, которые закрывают распространенную ситуацию с "подписками-зомби": если человек отказался использовать конкретную карту для списаний по онлайн-подписке - например, отвязал ее в личном кабинете сервиса или оформил отказ от ее использования для таких платежей - сервис уже не вправе продолжать автоматические списания по ранее сохраненным реквизитам, а сам отказ должен приниматься в том числе в электронном виде", - сказал Гаврилов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В ФССП назвали сумму, которую можно защитить от списаний за долги
Вчера, 20:02
Депутат отметил, что при этом подписку все равно нужно отключать самостоятельно вручную, так как закон не отменяет автопродление внутри сервиса, а лишь определяет, что сервису нельзя делать после отказа пользователя от конкретного способа оплаты.
"Скрытые подписки по карте обычно маскируются под обычные покупки: раз в месяц или раз в неделю списывается одна и та же сумма, а в выписке стоит непонятное или сокращенное название получателя. Чтобы их найти, откройте историю операции‌ по карте хотя бы за последние два-три месяца и внимательно пролистайте ее в поисках повторов. Проще всего заметить одинаковые суммы, которые появляются примерно в одни и те же числа. Иногда перед регулярными списаниями бывает небольшая "проверка карты" на маленькую сумму, и по названию операции можно догадаться, откуда пришел платеж", - рассказал Гаврилов.
По словам парламентария, дальше важно понять, где отключать скрытую подписку: если это автоплатеж, который активируется в приложении банка (например, связь, коммуналка, штрафы), то он отключается там же - в разделе автоплатежей или регулярных платежей.
"Если списывает сторонний сервис, то банк обычно не "выключает подписку" вместо вас: надо зайти в личный‌ кабинет этого сервиса, найти раздел подписок или оплат и отключить автопродление. Частая ситуация - подписка оформлена через магазин приложений на телефоне: тогда в выписке видно списание, но отмена делается в настройках подписок на телефоне, в учетной записи магазина приложений", - уточнил депутат.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт
13 октября 2025, 04:52
Гаврилов подчеркнул, что после отмены подписки следует проверить, что ее статус изменился и указана дата ее окончания. Если сервис позволяет, также следует удалить сохраненную карту из способов оплаты.
"Если же отключить нигде не получается, а списания продолжаются, действуйте быстро: временно заблокируйте карту в приложении банка и сразу напишите в поддержку банка с просьбой остановить повторяющиеся списания на этого получателя и открыть спор по операциям, которые вы не подтверждали. Чтобы разговор был предметным, заранее соберите факты: даты, суммы, названия операций из выписки и скриншот, где видно, что подписка выключена", - добавил депутат.
По его словам, чтобы больше не встречаться с такими сюрпризам, полезно раз в месяц просматривать выписку на повторы транзакций и платить в интернете отдельной‌ картой или виртуальной картой с лимитами: тогда даже если где-то включится автопродление, деньги не будут списываться бесконечно.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
МВД рассказало о мошенничестве при списании средств за онлайн-подписки
27 сентября 2025, 12:37
 
ОбществоРоссияСергей ГавриловГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала