ВСУ усилили атаки по гражданскому населению, заявил МИД
15:18 30.01.2026
ВСУ усилили атаки по гражданскому населению, заявил МИД
в мире
украина
абу-даби
россия
мария захарова
марко рубио
юрий ушаков
вооруженные силы украины
украина
абу-даби
россия
в мире, украина, абу-даби, россия, мария захарова, марко рубио, юрий ушаков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Абу-Даби, Россия, Мария Захарова, Марко Рубио, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины
ВСУ усилили атаки по гражданскому населению, заявил МИД

МИД: ВСУ усилили атаки по гражданскому населению после переговоров в Абу-Даби

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины усилили атаки по гражданскому населению и, в частности, по машинам скорой помощи после переговоров в Абу-Даби, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Период проходивших с 23 по 24 января в Абу-Даби переговоров в формате Россия - США - Украина по урегулированию украинского кризиса. После них ВСУ усилили преднамеренные атаки по гражданскому населению, по мирному населению, в том числе по машинам скорой помощи", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
МИД: Россия не примет версию Запада о подрыве "Северных потоков" украинцами
