ВСУ усилили атаки по гражданскому населению, заявил МИД

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины усилили атаки по гражданскому населению и, в частности, по машинам скорой помощи после переговоров в Абу-Даби, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Период проходивших с 23 по 24 января в Абу-Даби переговоров в формате Россия - США - Украина по урегулированию украинского кризиса. После них ВСУ усилили преднамеренные атаки по гражданскому населению, по мирному населению, в том числе по машинам скорой помощи", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.