Америка в итоге надорвалась: Россия сломала спину мировому слону

Известный американский журналист и видный активист движения MAGA Такер Карлсон публично озвучил ранее жестко табуированный тезис: глиняные ноги Америки начали ломаться на глазах.

В своем недавнем видео он заявил: "То, что вы сейчас наблюдаете, — это потенциально распад целой нации. И то, что происходит, намного масштабнее, чем вы можете себе представить. <…> Мы наблюдаем разрушение социальной структуры, правительства и, возможно, государства".

При этом Карлсон видит причиной надвигающегося коллапса беспорядки в Миннеаполисе (штат Миннесота), вспыхнувшие после силовой акции против нелегальных мигрантов, где агенты миграционной службы ICE убили двух человек, что грозит битвой века на национальном уровне между республиканцами и демократами (выборы, объявление импичмента Трампу, военное положение и вот это все).

Несмотря на приятную для комментаторов простоту логической цепочки (рейд ICE — массовые аресты и убийства — масштабные протесты — риск силового противостояния населения и местных силовиков с федеральным центром — паралич администрации Трампа), кризис в Миннеаполисе является хоть и серьезной, но не главной соломинкой, которая в итоге сломала спину американскому слону.

В западных медиа бесконечным рефреном в головы вдалбливается тезис, что США — самая мощная страна в мире с самой большой и устойчивой экономикой (вы капитализацию Apple видели?), государственные и социальные институты крепки и эффективны, а общество буквально купается в достатке и молится на Американскую Мечту.

На самом деле это не совсем так — вернее, совсем не так. В реальности, по признанию экспертов, американская система гораздо более хрупкая, чем кажется.

В западной социальной экономике есть термин "линия смерти" (kill line). По бодрой официальной американской статистике, десятки миллионов домохозяйств находятся в зоне стабильности в смысле совокупных доходов, наличия жилья, работы, страховки и т. д. Однако по факту подавляющее большинство из них находится в одном — небольшом — шаге от жизненной катастрофы. Неожиданная болезнь, потеря работы, просроченный платеж по кредиту, внезапное повышение платы за жилье или даже небольшое повышение розничных цен могут отбросить огромное количество людей за "линию смерти", откуда выбраться уже практически невозможно.

Причина — массовая Америка живет в долг. Красивые цифры о "росте индекса потребления" — это не об усилении экономики, а о росте потребления в кредит. На данный момент у подавляющего большинства американцев вообще нет никакой "подушки безопасности", и даже небольшой шок может вызвать для избалованных многолетней "стабильностью" жителей США долговременные и необратимые последствия.

Если этих шоков много, а происходят они одновременно — кризис в обществе неминуем.

На данный момент в США сошлись в головокружительных па несколько кризисов: экономический, политический, управленческий, социально-культурный и историческо-поколенческий.

Американцы стремительно беднеют, миграционные процессы разрушают социальную структуру общества, политическая поляризация стремительно ускоряется, доверие к власти так же стремительно падает. По последним опросам, властям доверяют не более 30 процентов американцев (исторический антирекорд).

В попытке возродить старую добрую имперскую Америку, которая направо и налево карает, милует и раздает санкции (вспомним повторяющиеся заявления о лишении России всех нефтяных доходов), власти США немного не рассчитали ширину своих штанишек.

На днях издание Forbes процитировало инвестора-миллиардера Рея Далио, который прямым текстом заявил, что "коллапс доллара уже начался" и цена вопроса — всего-навсего 38 триллионов долларов, которые иностранные инвесторы одолжили Америке взамен на разноцветные "ценные" бумажки. Прецедент с санкциями и замороженными активами России показал миру, что лучше дружить с физическим русским золотом, чем с параноидальными Штатами, и эксперты предсказывают, что с падением доллара Америку ждут веселые безумные цены на все — вот вообще на все.

На все это еще накладывается реализующаяся на практике теория "столетних циклов Америки". Не так давно школа государственного управления при Liberty University опубликовала доклад "Идеальное разделение: тревожные знаки революции и коллапса режима", согласно которому сейчас Америка переходит к концу поколенческого цикла, когда "предотвращение надвигающегося коллапса считается маловероятным".

Многие считают, что это комбо, скорее всего, приведет ко второй гражданской войне в США. Например, профессор политических наук университета Карлтона в Оттаве Стив Сайдман совершенно уверен: "Соединенные Штаты отделяют от гражданской войны дни или часы".

Но вместо того, чтобы мчаться домой и гасить ведрами, ушатами и ковшами разгорающийся пожар, видимо, гораздо умнее и эффективнее идти войной на Иран, готовиться к противостоянию с Китаем и продолжать давить на Россию. Например, буквально вчера в Центре Маршалла в Германии американские инструкторы начали проведение для военных из европейских стран масштабных курсов "Стратегическое противостояние и Россия".