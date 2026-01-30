Рейтинг@Mail.ru
ФСБ: задержанный агент Киева заявил, что должен был убить военного - РИА Новости, 30.01.2026
10:11 30.01.2026 (обновлено: 11:05 30.01.2026)
ФСБ: задержанный агент Киева заявил, что должен был убить военного
ФСБ предотвратила покушение украинского агента на подполковника в Петербурге, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 30.01.2026
2026
Задержание агента спецслужб Украины в Петербурге
Агент спецслужб Украины планировал убить российского военнослужащего – его задержали в Петербурге сотрудники ФСБ. Действовал этот агент по указанию куратора – получил от него оружие и провел разведку местности. У мужчины изъяли пистолет Макарова с глушителем.
ФСБ: задержанный агент Киева заявил, что должен был убить военного

ФСБ: задержанный в Петербурге агент Киева заявил, что должен был убить военного

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила покушение украинского агента на подполковника в Петербурге, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"Ликвидировать цель, военного, предположительно подполковника", — ответил задержанный на вопрос оперативника о своей задаче.

Ликвидация жителя Кисловодска, причастного к подготовке теракта по указанию украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ФСБ ликвидировала мужчину, причастного к подготовке теракта в Ставрополе
20 января, 09:49
20 января, 09:49
За это ему обещали вознаграждение. По данным ФСБ, фигуранта завербовали в Telegram. По указанию куратора он получил оружие, провел разведку по адресу проживания военного и приготовился к убийству, но его задержали.
У злоумышленника изъяли пистолет Макарова с глушителем и патроны. Возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.
Видео ФСБ о пресечении террористического акта в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ФСБ сорвала теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае
12 января, 09:50
12 января, 09:50
 
