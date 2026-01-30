https://ria.ru/20260130/agent-2071152665.html
ФСБ: задержанный агент Киева заявил, что должен был убить военного
ФСБ: задержанный агент Киева заявил, что должен был убить военного - РИА Новости, 30.01.2026
ФСБ: задержанный агент Киева заявил, что должен был убить военного
ФСБ предотвратила покушение украинского агента на подполковника в Петербурге, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 30.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071154335_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_497fba2510c5e6f9c672dcf97f0d487c.jpg
Задержание агента спецслужб Украины в Петербурге
Агент спецслужб Украины планировал убить российского военнослужащего – его задержали в Петербурге сотрудники ФСБ. Действовал этот агент по указанию куратора – получил от него оружие и провел разведку местности. У мужчины изъяли пистолет Макарова с глушителем.
