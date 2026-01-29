Россияне впервые за пять лет сократили закупки золота

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россияне в 2025 году впервые за пять лет сократили закупки золота, но все равно стали шестыми основными любителями этого драгоценного металла в мире, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).