Россияне впервые за пять лет сократили закупки золота

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россияне в 2025 году впервые за пять лет сократили закупки золота, но все равно стали шестыми основными любителями этого драгоценного металла в мире, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
Активнее всего в прошлом году золото покупал Китай, хотя спрос местных жителей там снизился на 3%, до 792 тонн. В тройку также вошли Индия, где покупки упали на 11% - до 711 тонн, и США со снижением спроса на 16% - до 175 тонн. В Турции спрос потребителей на золото рухнул на треть - до 104 тонн. Замыкает пятерку Иран, где интерес к золоту, наоборот, вырос, хотя и всего на 5% - до 73 тонн.
Россия же стала шестой: жители нашей страны в прошлом году сократили покупки этого драгметалла на 2% - до 72 тонн. Это стало первым снижением закупок с коронавирусного 2020 года.
В десятку также вошли Саудовская Аравия (62 тонны), Таиланд (59 тонн), Германия (53 тонны) и Индонезия (48 тонн).