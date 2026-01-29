Рейтинг@Mail.ru
На Украине отправили Зеленского на встречу с Путиным
04:49 29.01.2026
На Украине отправили Зеленского на встречу с Путиным
На Украине отправили Зеленского на встречу с Путиным - РИА Новости, 29.01.2026
На Украине отправили Зеленского на встречу с Путиным
Владимир Зеленский должен приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
россия
москва
донбасс
владимир зеленский
олег соскин
россия
москва
донбасс
владимир зеленский, олег соскин
В мире, Россия, Москва, Донбасс, Владимир Зеленский, Олег Соскин
На Украине отправили Зеленского на встречу с Путиным

Соскин: у Зеленского не осталось других вариантов, кроме встречи с Путиным

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский должен приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Едь и, в конце концов, согласуй все. Повестку дня согласуй — и все. Ну а что: есть другие варианты после того, что в Киеве творится?" — поинтересовался он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Это конец": депутат Рады рассказал о наступлении ВСУ на Белоруссию
01:24
По словам политолога, глава киевского режима мог бы приехать не один, но он находится не в том положении, чтобы ставить какие-либо условия. Эксперт напомнил, что в случае приезда в столицу России Зеленскому будет обеспечена безопасность на высшем уровне. Главное, пояснил экс-советник, эти переговоры должны быть очень хорошо подготовлены.
"Путин опять приглашает через Ушакова Зеленского в Москву. Трамп ему тоже это предлагал. Ну, давайте смотреть, ответ — за Зеленским", — резюмировал Соскин.
Вчера помощник президента России Юрий Ушаков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обеспечит безопасность Владимира Зеленского, если глава киевского режима готов приехать в Россию на переговоры.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о Донбассе
02:54
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что глава киевского режима готов к личной встрече с Путиным для обсуждения вопроса территорий и управления Запорожской атомной электростанцией.
В минувшее воскресенье Зеленский в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Может устроить": в Киеве ответили на приглашение Зеленского в Москву
02:41
 
Владимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
