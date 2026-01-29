Рейтинг@Mail.ru
Названы самые дисциплинированные заемщики в России - РИА Новости, 29.01.2026
01:33 29.01.2026
Названы самые дисциплинированные заемщики в России
Названы самые дисциплинированные заемщики в России
Самыми дисциплинированными заемщиками в России являются пенсионеры - все благодаря тщательному планированию расходов, рассказали РИА Новости в Национальной... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T01:33:00+03:00
2026-01-29T01:33:00+03:00
россия
ненецкий автономный округ
архангельская область
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
россия
ненецкий автономный округ
архангельская область
россия, ненецкий автономный округ, архангельская область, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
Россия, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)
Названы самые дисциплинированные заемщики в России

РИА Новости: самыми дисциплинированными заемщиками в РФ являются пенсионеры

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самыми дисциплинированными заемщиками в России являются пенсионеры - все благодаря тщательному планированию расходов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Самые дисциплинированные клиенты - это пенсионеры. Как правило, это люди советского воспитания, которые привыкли тщательно планировать расходы", - отметили в ассоциации.
Отмечается, что и среди должников на их долю приходится минимальное количество. "Причина та же - эта категория, которая привыкла рассчитывать на свои финансовые возможности, пенсионеры умеют планировать и делать сбережения. Для них изначально обращение в кредитную организацию - крайняя мера", - добавили в организации.
Ранее агентство подсчитало, что лучше всего по ипотеке в России платят жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области, а хуже всего - в Ингушетии, Дагестане и Тыве.
Российские рубли и кредитная карта на бумажной форме кредитного соглашения с графиком погашения кредита - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Раскрыто, зачем банки выдают кредитки ненадежным заемщикам
19 января, 03:18
 
РоссияНенецкий автономный округАрхангельская областьНациональная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)
 
 
