Названы самые дисциплинированные заемщики в России
Названы самые дисциплинированные заемщики в России
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самыми дисциплинированными заемщиками в России являются пенсионеры - все благодаря тщательному планированию расходов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Самые дисциплинированные клиенты - это пенсионеры. Как правило, это люди советского воспитания, которые привыкли тщательно планировать расходы", - отметили в ассоциации.
Отмечается, что и среди должников на их долю приходится минимальное количество. "Причина та же - эта категория, которая привыкла рассчитывать на свои финансовые возможности, пенсионеры умеют планировать и делать сбережения. Для них изначально обращение в кредитную организацию - крайняя мера", - добавили в организации.
Ранее агентство подсчитало, что лучше всего по ипотеке в России
платят жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа
и Архангельской области
, а хуже всего - в Ингушетии
, Дагестане
и Тыве
.