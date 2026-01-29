Рейтинг@Mail.ru
WSJ предположила три сценария развития событий на Украине в 2026 году - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/wsj-2070953352.html
WSJ предположила три сценария развития событий на Украине в 2026 году
WSJ предположила три сценария развития событий на Украине в 2026 году - РИА Новости, 29.01.2026
WSJ предположила три сценария развития событий на Украине в 2026 году
Американская газета Wall Street Journal предположила три возможных сценария развития событий в контексте урегулирования на Украине в 2026 году, согласно одному... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:23:00+03:00
2026-01-29T12:23:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
юрий ушаков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260129/ssha-2070896207.html
https://ria.ru/20260129/ukraina-2070887219.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
WSJ предположила три сценария развития событий на Украине в 2026 году

WSJ назвала три возможных сценария развития событий на Украине в 2026 году

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal предположила три возможных сценария развития событий в контексте урегулирования на Украине в 2026 году, согласно одному из них Киеву придется пойти на сделку, в том числе отказавшись от претензий на Донбасс и получив слабые гарантии от США.
Как отмечает газета, наиболее вероятным сценарием является продолжение боевых действий на фоне продолжающихся "по кругу" переговоров. Вторым возможным вариантом развития событий, по мнению издания, может быть то, что силы Украины в конечном итоге иссякнут и ей придется идти на уступки.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"В течение 24 часов": в США сделали заявление про Украину
Вчера, 06:48
"Если у Украины иссякнут силы, ей, возможно, придётся согласиться на сделку, которая будет трудноперевариваемой, но лучше альтернативы. Это может включать в себя удовлетворение территориальных требований Москвы, ограничение численности украинских вооруженных сил ... лишь при слабых гарантиях безопасности со стороны США", - пишет газета.
При еще одном сценарии, как утверждает Wall Street Journal, Россия якобы "устает". По ее мнению, на это может повлиять ужесточение санкций со стороны Запада.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО, пока не удается достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами.
При этом РФ не раз заявляла, что успешно справляется с антироссийскими санкциями Запада.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о Донбассе
Вчера, 02:54
 
В миреРоссияУкраинаКиевЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала