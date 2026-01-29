WSJ предположила три сценария развития событий на Украине в 2026 году

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal предположила три возможных сценария развития событий в контексте урегулирования на Украине в 2026 году, согласно одному из них Киеву придется пойти на сделку, в том числе отказавшись от претензий на Донбасс и получив слабые гарантии от США.
Как отмечает газета, наиболее вероятным сценарием является продолжение боевых действий на фоне продолжающихся "по кругу" переговоров. Вторым возможным вариантом развития событий, по мнению издания, может быть то, что силы Украины в конечном итоге иссякнут и ей придется идти на уступки.
"Если у Украины иссякнут силы, ей, возможно, придётся согласиться на сделку, которая будет трудноперевариваемой, но лучше альтернативы. Это может включать в себя удовлетворение территориальных требований Москвы, ограничение численности украинских вооруженных сил ... лишь при слабых гарантиях безопасности со стороны США", - пишет газета.
При еще одном сценарии, как утверждает Wall Street Journal, Россия якобы "устает". По ее мнению, на это может повлиять ужесточение санкций со стороны Запада.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО, пока не удается достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами.
При этом РФ не раз заявляла, что успешно справляется с антироссийскими санкциями Запада.