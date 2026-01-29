https://ria.ru/20260129/vyatkin-2070909050.html
Фотожурналист Вяткин объяснил возвращение интереса к пленочной фотографии
Фотожурналист Вяткин объяснил возвращение интереса к пленочной фотографии - РИА Новости, 29.01.2026
Фотожурналист Вяткин объяснил возвращение интереса к пленочной фотографии
Пленочная фотография снова становится популярной, поскольку возвращает к основам фотографического мастерства, рассказал в интервью РИА Новости специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Вяткин.
общество
владимир вяткин
Вяткин: пленочная фотография возвращает к основам фотографического мастерства
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пленочная фотография снова становится популярной, поскольку возвращает к основам фотографического мастерства, рассказал в интервью РИА Новости специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Вяткин.
"Это и есть основа любой фотографии. Пленочные фотографии - это школа. Не зная, что такое выдержка, диафрагма, фотопленка, чувствительность, вы не сможете ориентироваться в фотоискусстве и понять, как тяжело, как трудно это достается автору", - сказал Вяткин
По его словам, сегодня пленочная фотография стала модной, однако остается дорогим увлечением. Вяткин добавил, что пленка, проявитель, закрепитель, бумага и лабораторное оборудование требуют значительных затрат.
"Не каждый может этим увлекаться. Но тот, кто прошел школу пленочной фотографии, по-настоящему может оценить это искусство. Ее любят многие, но для этого, в общем-то, нужно бросить все и заниматься только этим", - добавил Вяткин.
Он отметил, что сегодня многие умеют "фоткать", но не фотографировать. По словам Вяткина, этому нужно учиться долго и упорно, поскольку фотография остается одним из самых сложных видов искусства, несмотря на кажущуюся доступность.
Владимир Вяткин 29 января отмечает юбилей - 75 лет.