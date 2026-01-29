В Совфеде рассказали об эксперименте с отменой бакалавриата и магистратуры

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прием на бакалавриат и в магистратуру сохранится на те программы и в те вузы, которые не вошли в эксперимент, изменения коснутся лишь 3% всех высших учебных заведений страны, сообщил РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков.