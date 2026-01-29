В Совфеде рассказали об эксперименте с отменой бакалавриата и магистратуры

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прием на бакалавриат и в магистратуру сохранится на те программы и в те вузы, которые не вошли в эксперимент, изменения коснутся лишь 3% всех высших учебных заведений страны, сообщил РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
В связи с поэтапным переходом на новую модель высшего образования, который запланирован на 2026-2027 учебный год, форматы "бакалавр" и "магистр" в России будут отменены еще в 11 вузах страны, вместо них введут базовое и специализированное высшее образование, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева ("Новые люди").
"Конечно, никуда с 1 сентября ни магистратура, ни бакалавриат не денется. Президент прежде всего продлил и расширил эксперимент на 17 вузов. То есть пока эксперимент коснётся лишь 3% всех вузов страны. Более того, сохранится и прием в бакалавриат и в магистратуру на те программы и вузы, которые не вошли в эксперимент", - сказал Шендерюк-Жидков.
По его мнению, нужно тщательно оценить последствия эксперимента перед тем, как понять, на какие программы и вузы его распространять. "А продлен эксперимент до 2030 года", - напомнил политик.