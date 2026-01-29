Рейтинг@Mail.ru
Ушаков объяснил формат новой встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 29.01.2026 (обновлено: 19:37 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/vstrecha-2071058542.html
Ушаков объяснил формат новой встречи в Абу-Даби
Ушаков объяснил формат новой встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Ушаков объяснил формат новой встречи в Абу-Даби
Помощник президента Юрий Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи российской и украинской делегаций в Абу-Даби и объяснил ее формат. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:10:00+03:00
2026-01-29T19:37:00+03:00
абу-даби
сша
украина
юрий ушаков
россия
специальная военная операция на украине
в мире
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_0:1:2991:1683_1920x0_80_0_0_a685cff5a29e54a75b312f3a128ba2e3.jpg
https://ria.ru/20260129/kostyukov-2071026342.html
https://ria.ru/20260126/pentagon-2070171923.html
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070638675.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070774107.html
абу-даби
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_220:0:2808:1941_1920x0_80_0_0_07901456d9e7eca771f831b9b91b4ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, сша, украина, юрий ушаков, россия, в мире, марко рубио
Абу-Даби, США, Украина, Юрий Ушаков, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Марко Рубио
Ушаков объяснил формат новой встречи в Абу-Даби

Ушаков объяснил формат новой встречи в ОАЭ договоренностями США и Украины

© РИА Новости / Кристина КормилицынаЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи российской и украинской делегаций в Абу-Даби и объяснил ее формат.
«

"Так договорились американцы и украинцы между собой, чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", — сказал он в эфире Первого канала.

Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Глава российской делегации раскрыл подробности переговоров в Абу-Даби
Вчера, 16:04
Представитель Кремля также отметил, что в повестке переговоров по украинскому урегулированию осталось множество вопросов, но самый главный — территориальный. Гарантии безопасности Киеву с российской стороной никто не согласовывал.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в текущем варианте гарантии безопасности включают планы по размещению на Украине военных контингентов некоторых европейских стран, преимущественно Франции и Великобритании, при поддержке Вашингтона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
26 января, 08:00

Переговоры по Украине

В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеАбу-ДабиСШАУкраинаЮрий УшаковРоссияВ миреМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала