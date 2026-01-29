Ушаков объяснил формат новой встречи в Абу-Даби

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков раскрыл подробности предстоящей встречи российской и украинской делегаций в Абу-Даби и объяснил ее формат.
"Так договорились американцы и украинцы между собой, чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", — сказал он в эфире Первого канала.
Представитель Кремля также отметил, что в повестке переговоров по украинскому урегулированию осталось множество вопросов, но самый главный — территориальный. Гарантии безопасности Киеву с российской стороной никто не согласовывал.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в текущем варианте гарантии безопасности включают планы по размещению на Украине военных контингентов некоторых европейских стран, преимущественно Франции и Великобритании, при поддержке Вашингтона.
Переговоры по Украине
В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.