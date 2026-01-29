В России не зафиксировали завозных случаев вируса Нипах

Там напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны. В Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса Нипах.