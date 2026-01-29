Рейтинг@Mail.ru
10:38 29.01.2026 (обновлено: 10:46 29.01.2026)
В России не зафиксировали завозных случаев вируса Нипах
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России не зафиксировали завозных случаев вируса Нипах

Роспотребнадзор не зарегистрировал завозных случаев вируса Нипах

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Завозных случаев вируса Нипах в России не зарегистрировано, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
Россиянам в Азии порекомендовали избегать переносчиков вируса Нипах
07:24
Россиянам в Азии порекомендовали избегать переносчиков вируса Нипах
07:24
"Роспотребнадзор информирует, что завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на территории Российской Федерации не зарегистрировано", - рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны. В Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса Нипах.
ВОЗ оценил летальность вируса Нипах
03:58
ВОЗ оценил летальность вируса Нипах
03:58
 
Россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
