В России не зафиксировали завозных случаев вируса Нипах

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Завозных случаев вируса Нипах в России не зарегистрировано, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
"Роспотребнадзор информирует, что завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на территории Российской Федерации не зарегистрировано", - рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны. В Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса Нипах.