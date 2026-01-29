Россиянам в Азии порекомендовали избегать переносчиков вируса Нипах

РИМ, 29 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Туристам, посещающим страны Юго-Восточной Азии, не следует беспокоиться из-за случаев заражения вирусом Нипах, если они будут избегать контактов с опасными животными-переносчиками патогена, прежде всего летучими мышами, заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач городской миланской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско.

Бангладеш, Малайзии и По его словам, очаги заражения вирусом Нипах фиксируются в Индии Сингапуре , а сам он известен с конца 90-х годов.

"Туристам, в том числе из России , не нужно беспокоиться, если только они вступают в контакт с зараженными животными и находящимися под угрозой видами", - заявил эксперт.

Основная угроза, отметил он, это возможность, пусть и редкая, когда вирус может передаваться от человека к человеку при тесном контакте, например, в семейном кругу.

Прельяско подчеркнул, что распространение подобных заболеваний требует строгого контроля различных видов животных, которые иногда перевозятся как коммерчески, так и просто в качестве компаньонов.

"Неконтролируемые перевозки животных, которые не проверены с точки зрения здоровья, опасны", - заявил Прельяско, также занимающий пост доцента отделения вирусологии факультета биомедицинских наук Миланского университета

По его словам, крайне важно поддерживать надежную систему эпидемиологического надзора за этим вирусом и подобными ему, как показал нам COVID, и через всеобъемлющую и международную систему. Такой подход, который называется "Одно здоровье", подразумевает сотрудничество между теми, кто занимается здоровьем животных, а также вопросами окружающей среды, в качестве комплексной стратегии борьбы с болезнями, влияющими на здоровье населения и животных, сообщил известный вирусолог.

"В этом смысле следует сказать, что популистские подходы (президента США Дональда - ред.) Трампа, которые в той или иной степени привели его к выходу из ВОЗ , не являются хорошим знаком по сравнению с тем, что необходимо в этих вопросах, независимо от ситуации, позиций, - то есть, когда мы говорим о глобальной взаимосвязи", - подчеркнул собеседник агентства.