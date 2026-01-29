Рейтинг@Mail.ru
Россиянам в Азии порекомендовали избегать переносчиков вируса Нипах - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/virus-2070899296.html
Россиянам в Азии порекомендовали избегать переносчиков вируса Нипах
Россиянам в Азии порекомендовали избегать переносчиков вируса Нипах - РИА Новости, 29.01.2026
Россиянам в Азии порекомендовали избегать переносчиков вируса Нипах
Туристам, посещающим страны Юго-Восточной Азии, не следует беспокоиться из-за случаев заражения вирусом Нипах, если они будут избегать контактов с опасными... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T07:24:00+03:00
2026-01-29T07:24:00+03:00
индия
азия
юго-восточная азия
миланский университет
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898031174_0:257:2729:1792_1920x0_80_0_0_83a77b95463a8d34c07db3ac88b6407a.jpg
https://ria.ru/20260129/virus-2070890092.html
https://ria.ru/20260129/virus-2070879392.html
https://ria.ru/20260128/sluchai-2070763342.html
индия
азия
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898031174_0:1:2729:2047_1920x0_80_0_0_3fc84424426ba0a5f9436bf796642088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, азия, юго-восточная азия, миланский университет, воз
Индия, Азия, Юго-Восточная Азия, Миланский университет, ВОЗ
Россиянам в Азии порекомендовали избегать переносчиков вируса Нипах

РИА Новости: россиянам в Азии следует избегать переносчиков вируса Нипах

© Rajib IslamИндийская летучая лисица
Индийская летучая лисица - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Rajib Islam
Индийская летучая лисица. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 29 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Туристам, посещающим страны Юго-Восточной Азии, не следует беспокоиться из-за случаев заражения вирусом Нипах, если они будут избегать контактов с опасными животными-переносчиками патогена, прежде всего летучими мышами, заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач городской миланской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско.
По его словам, очаги заражения вирусом Нипах фиксируются в Индии, Бангладеш, Малайзии и Сингапуре, а сам он известен с конца 90-х годов.
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ВОЗ оценил летальность вируса Нипах
03:58
"Туристам, в том числе из России, не нужно беспокоиться, если только они вступают в контакт с зараженными животными и находящимися под угрозой видами", - заявил эксперт.
Основная угроза, отметил он, это возможность, пусть и редкая, когда вирус может передаваться от человека к человеку при тесном контакте, например, в семейном кругу.
Прельяско подчеркнул, что распространение подобных заболеваний требует строгого контроля различных видов животных, которые иногда перевозятся как коммерчески, так и просто в качестве компаньонов.
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Вирусолог оценила вероятность пандемии вируса Нипах
00:25
"Неконтролируемые перевозки животных, которые не проверены с точки зрения здоровья, опасны", - заявил Прельяско, также занимающий пост доцента отделения вирусологии факультета биомедицинских наук Миланского университета.
По его словам, крайне важно поддерживать надежную систему эпидемиологического надзора за этим вирусом и подобными ему, как показал нам COVID, и через всеобъемлющую и международную систему. Такой подход, который называется "Одно здоровье", подразумевает сотрудничество между теми, кто занимается здоровьем животных, а также вопросами окружающей среды, в качестве комплексной стратегии борьбы с болезнями, влияющими на здоровье населения и животных, сообщил известный вирусолог.
"В этом смысле следует сказать, что популистские подходы (президента США Дональда - ред.) Трампа, которые в той или иной степени привели его к выходу из ВОЗ, не являются хорошим знаком по сравнению с тем, что необходимо в этих вопросах, независимо от ситуации, позиций, - то есть, когда мы говорим о глобальной взаимосвязи", - подчеркнул собеседник агентства.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Роспотребнадзор не зафиксировал случаев завоза вируса Нипах в Россию
Вчера, 13:57
 
ИндияАзияЮго-Восточная АзияМиланский университетВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала