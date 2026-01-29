ВОЗ оценил летальность вируса Нипах

ЖЕНЕВА, 29 янв – РИА Новости. Летальность вируса Нипах, случаи заражения которым были выявлены в Индии в январе, оценивается в диапазоне от 40% до 75%, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.

"Общая глобальная летальность оценивается в диапазоне от 40% до 75%, в зависимости от штамма вируса, а также качества и возможностей местного эпидемиологического надзора и клинического лечения", - сообщил он.

ВОЗ указали на необходимость снизить риск передачи инфекции от летучих мышей к человеку. Так, широко употребляемый в регионе сок финиковой пальмы следует кипятить, а плоды тщательно мыть и очищать от кожуры перед употреблением, плоды со следами укусов летучих мышей следует выбрасывать.

Также, согласно ВОЗ, необходимо исключить риск передачи инфекции от домашних животных.

"Естественное заражение домашних животных было зафиксировано у свиней, лошадей, а также домашних и диких кошек", - указали в ВОЗ, отметив необходимость использовать средства индивидуальной защиты при работе с животными.

В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.

Сингапур, Многие страны Азии , включая Вьетнам Индонезию и другие, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора.