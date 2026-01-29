Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ оценил летальность вируса Нипах - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/virus-2070890092.html
ВОЗ оценил летальность вируса Нипах
ВОЗ оценил летальность вируса Нипах - РИА Новости, 29.01.2026
ВОЗ оценил летальность вируса Нипах
Летальность вируса Нипах, случаи заражения которым были выявлены в Индии в январе, оценивается в диапазоне от 40% до 75%, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T03:58:00+03:00
2026-01-29T03:58:00+03:00
в мире
индия
женева (город)
западная бенгалия
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070290762_22:259:2645:1734_1920x0_80_0_0_86962e8293f90f474b44eef903c62097.jpg
https://ria.ru/20260129/virus-2070879392.html
https://ria.ru/20260128/voz-2070696077.html
индия
женева (город)
западная бенгалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070290762_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc97abc5a4844d0828527ce27600f020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, женева (город), западная бенгалия, воз
В мире, Индия, Женева (город), Западная Бенгалия, ВОЗ
ВОЗ оценил летальность вируса Нипах

РИА Новости: ВОЗ оценил летальность вируса Нипах в диапазоне от 40% до 75%

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 29 янв – РИА Новости. Летальность вируса Нипах, случаи заражения которым были выявлены в Индии в январе, оценивается в диапазоне от 40% до 75%, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.
"Общая глобальная летальность оценивается в диапазоне от 40% до 75%, в зависимости от штамма вируса, а также качества и возможностей местного эпидемиологического надзора и клинического лечения", - сообщил он.
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Вирусолог оценила вероятность пандемии вируса Нипах
00:25
В ВОЗ указали на необходимость снизить риск передачи инфекции от летучих мышей к человеку. Так, широко употребляемый в регионе сок финиковой пальмы следует кипятить, а плоды тщательно мыть и очищать от кожуры перед употреблением, плоды со следами укусов летучих мышей следует выбрасывать.
Также, согласно ВОЗ, необходимо исключить риск передачи инфекции от домашних животных.
"Естественное заражение домашних животных было зафиксировано у свиней, лошадей, а также домашних и диких кошек", - указали в ВОЗ, отметив необходимость использовать средства индивидуальной защиты при работе с животными.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур, Индонезию и другие, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах за пределами Индии
Вчера, 09:08
 
В миреИндияЖенева (город)Западная БенгалияВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала