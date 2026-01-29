https://ria.ru/20260129/valieva-2071079875.html
Валиева исполнила четверной прыжок на тренировке
Валиева исполнила четверной прыжок на тренировке - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Валиева исполнила четверной прыжок на тренировке
Фигуристка Камила Валиева исполнила тулуп в четыре оборота в рамках подготовки к чемпионату России по прыжкам. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T20:20:00+03:00
2026-01-29T20:20:00+03:00
2026-01-29T20:20:00+03:00
фигурное катание
спорт
камила валиева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918229689_0:75:3044:1787_1920x0_80_0_0_f4ac608ac9f00319aa93aa6292c9cf1c.jpg
https://ria.ru/20260129/valieva-2071078746.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918229689_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1aefdde37664be04a4bc19df6c88666d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, камила валиева
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева
Валиева исполнила четверной прыжок на тренировке
Фигуристка Валиева исполнила тулуп в четыре оборота на тренировке
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева исполнила тулуп в четыре оборота в рамках подготовки к чемпионату России по прыжкам.
Турнир пройдет в субботу и воскресенье в Москве. Для Валиевой он станет первым после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение. Она выступит как в личном турнире, так и в соревнованиях дуэтов с Марком Кондратюком.
Видеосюжет о подготовке группы Светланы Соколовской, у которой в настоящее время тренируется Валиева, опубликован в Telegram-канале Первого канала. В нем демонстрируется, как 19-летняя фигуристка исполняет тулуп в четыре оборота. Ранее о планах Валиевой восстановить этот элемент сообщал источник РИА Новости.
До дисквалификации Валиева владела также двумя другими элементами ультра-си - четверным сальховом и акселем в три с половиной оборота.