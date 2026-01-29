Рейтинг@Mail.ru
Валиева исполнила четверной прыжок на тренировке
Фигурное катание
 
20:20 29.01.2026
Валиева исполнила четверной прыжок на тренировке
Валиева исполнила четверной прыжок на тренировке
Валиева исполнила четверной прыжок на тренировке
Фигуристка Камила Валиева исполнила тулуп в четыре оборота в рамках подготовки к чемпионату России по прыжкам. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
фигурное катание
спорт
камила валиева
https://ria.ru/20260129/valieva-2071078746.html
спорт, камила валиева
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева
Валиева исполнила четверной прыжок на тренировке

Фигуристка Валиева исполнила тулуп в четыре оборота на тренировке

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева исполнила тулуп в четыре оборота в рамках подготовки к чемпионату России по прыжкам.
Турнир пройдет в субботу и воскресенье в Москве. Для Валиевой он станет первым после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение. Она выступит как в личном турнире, так и в соревнованиях дуэтов с Марком Кондратюком.
Видеосюжет о подготовке группы Светланы Соколовской, у которой в настоящее время тренируется Валиева, опубликован в Telegram-канале Первого канала. В нем демонстрируется, как 19-летняя фигуристка исполняет тулуп в четыре оборота. Ранее о планах Валиевой восстановить этот элемент сообщал источник РИА Новости.
До дисквалификации Валиева владела также двумя другими элементами ультра-си - четверным сальховом и акселем в три с половиной оборота.
Валиева рассказала о целях на текущий сезон
Фигурное катаниеСпортКамила Валиева
 
