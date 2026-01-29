Валиева рассказала о целях на текущий сезон

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что в текущем сезоне не ставит для себя цель соревноваться, а хочет сделать на турнирах максимум.
В субботу и воскресенье в Москве пройдет чемпионат России по прыжкам. Для Валиевой этот турнир станет первым после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение.
"В этом сезоне я даже не соревнуюсь, а хочу сделать для себя максимум. Это все, что меня волнует в данный период моей жизни", - сказала Валиева в видеосюжете, опубликованном в телеграм-канале Первого канала.
Фигуристка выступит как в личных соревнованиях, так и в дуэте с Марком Кондратюком. "Я очень рада, что наконец-то выйду на публику, буду заниматься любимым своим делом с прекрасными ребятами, с прекрасным дуэтом. И в принципе увижу наконец-то соревновательную публику, скажем так, и почувствую этот адреналин. Единственное, по чему я не скучала, - это по каким-то болячкам, которые приходят в спорте. А так я безумно соскучилась по всем спортсменам, по этой обстановке", - призналась Валиева.
"Честно скажу, (в подготовке) для себя я, наверное, превзошла свои ожидания, потому что думала, что (каскад) "три-три" я соберу не скоро. Но нормально, потихонечку работаем, потихонечку собираемся. Не говорю, что это будет моя топ-форма на чемпионате России (по прыжкам). Просто выйти, попрыгать на публике, почувствовать лед. Все здорово, все супер! Для меня каждый элемент... Там нет надежности (смеется). Это же правда, что вы хотели после двух лет (отсутствия на турнирах). С хорошим настроением, каждый элемент как риск или каждый элемент как надежность", - сказала Валиева.