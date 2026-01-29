Рейтинг@Mail.ru
Ушаков не подтвердил, что с Украиной не решен только вопрос территорий - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 29.01.2026 (обновлено: 20:45 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/ushkov-2071080644.html
Ушаков не подтвердил, что с Украиной не решен только вопрос территорий
Ушаков не подтвердил, что с Украиной не решен только вопрос территорий - РИА Новости, 29.01.2026
Ушаков не подтвердил, что с Украиной не решен только вопрос территорий
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не подтвердил сообщения, что в урегулировании на Украине не решен якобы только территориальный... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T20:24:00+03:00
2026-01-29T20:45:00+03:00
украина
в мире
россия
юрий ушаков
мирный план сша по украине
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220921_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_758e325bec7a9091cf60a7dffa313a4c.jpg
https://ria.ru/20260129/ushakov-2071058640.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220921_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_35ca8a87d5fb094f1aae2ed6069feb0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, юрий ушаков, мирный план сша по украине, сша, марко рубио
Украина, В мире, Россия, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине, США, Марко Рубио
Ушаков не подтвердил, что с Украиной не решен только вопрос территорий

Ушаков не подтвердил сообщения, что с Украиной не решен только вопрос территорий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не подтвердил сообщения, что в урегулировании на Украине не решен якобы только территориальный вопрос.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не решили территориальный вопрос.
"Я думаю, что нет", - сказал Ушаков в эфире "России 1", комментируя сообщения, что в урегулировании на Украине не решен якобы только территориальный вопрос.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Гарантии безопасности Украине не согласовывали с Россией, заявил Ушаков
Вчера, 18:11
 
УкраинаВ миреРоссияЮрий УшаковМирный план США по УкраинеСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала