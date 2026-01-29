Рейтинг@Mail.ru
Гарантии безопасности Украине не согласовывали с Россией, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.01.2026
18:11 29.01.2026 (обновлено: 18:42 29.01.2026)
Гарантии безопасности Украине не согласовывали с Россией, заявил Ушаков
Гарантии безопасности Украине не согласовывали с Россией, заявил Ушаков
Гарантии безопасности Украине с российской стороной никто не согласовывал, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков РИА Новости, 29.01.2026
Гарантии безопасности Украине не согласовывали с Россией, заявил Ушаков

Ушаков: гарантии безопасности Украине не согласовывали с российской стороной

© РИА Новости / Илья ПиталевПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гарантии безопасности Украине с российской стороной никто не согласовывал, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
"С российской стороной никто это не согласовывал", - сказал Ушаков "Первому каналу", комментируя сообщения о гарантиях безопасности Украине.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Ушаков объяснил формат новой встречи в Абу-Даби
