https://ria.ru/20260129/ushakov-2071057138.html
Ушаков назвал самый важный вопрос в украинском урегулировании
Ушаков назвал самый важный вопрос в украинском урегулировании - РИА Новости, 29.01.2026
Ушаков назвал самый важный вопрос в украинском урегулировании
Территориальный вопрос - самый главный в украинском урегулировании, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:07:00+03:00
2026-01-29T18:07:00+03:00
2026-01-29T18:41:00+03:00
в мире
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_0:1:2991:1683_1920x0_80_0_0_a685cff5a29e54a75b312f3a128ba2e3.jpg
https://ria.ru/20260129/ushakov-2071058640.html
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_220:0:2808:1941_1920x0_80_0_0_07901456d9e7eca771f831b9b91b4ebe.jpg
Ушаков назвал самый важный вопрос в украинском урегулировании
