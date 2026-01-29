Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/ukraina-2070893268.html
На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров
На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров - РИА Новости, 29.01.2026
На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров
Киевский режим согласился на проведение нового раунда переговоров с Россией ради попытки достижения перемирия на фронте, заявил британский военный аналитик... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T05:17:00+03:00
2026-01-29T05:17:00+03:00
в мире
россия
киев
москва
александр меркурис
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260129/germaniya-2070886888.html
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070891772.html
https://ria.ru/20260128/donbass-2070852878.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, москва, александр меркурис, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, Киев, Москва, Александр Меркурис, Владимир Путин, Юрий Ушаков
На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров

Меркурис: Киев согласился на переговоры только ради перемирия на фронте

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Киевский режим согласился на проведение нового раунда переговоров с Россией ради попытки достижения перемирия на фронте, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Украинцы сейчас цепляются за этот шанс, потому что не хотят заключать сделку с Москвой, а вот перемирие на фронте им нужно. И, на мой взгляд, это делает достижение этого конфликта путем переговоров практически невозможным", — пояснил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Может устроить": в Киеве ответили на приглашение Зеленского в Москву
02:41
По словам эксперта, учитывая позицию Украины, Киеву важно попытаться установить контроль над ситуацией на фронте, где успешно наступает российская армия.
"Впрочем, то, что сейчас задумали украинцы — это фантазия, но можно понять, почему они так хотят поступить", — подытожил Меркурис.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Украине отправили Зеленского на встречу с Путиным
04:49
Вчера помощник президента России Юрий Ушаков напомнил слова Владимира Путина о том, что Москва обеспечит безопасность Владимира Зеленского, если глава киевского режима готов приехать в Россию на переговоры.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что глава киевского режима готов к личной встрече с Путиным для обсуждения вопроса территорий и управления Запорожской атомной электростанцией.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Пока не отобрали". В Японии дали Зеленскому совет насчет Донбасса
Вчера, 19:51
 
В миреРоссияКиевМоскваАлександр МеркурисВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала