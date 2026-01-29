На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Киевский режим согласился на проведение нового раунда переговоров с Россией ради попытки достижения перемирия на фронте, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Украинцы сейчас цепляются за этот шанс, потому что не хотят заключать сделку с Москвой, а вот перемирие на фронте им нужно. И, на мой взгляд, это делает достижение этого конфликта путем переговоров практически невозможным", — пояснил он.
"Впрочем, то, что сейчас задумали украинцы — это фантазия, но можно понять, почему они так хотят поступить", — подытожил Меркурис.
Вчера помощник президента России Юрий Ушаков напомнил слова Владимира Путина о том, что Москва обеспечит безопасность Владимира Зеленского, если глава киевского режима готов приехать в Россию на переговоры.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что глава киевского режима готов к личной встрече с Путиным для обсуждения вопроса территорий и управления Запорожской атомной электростанцией.