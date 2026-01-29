"Выжгли" ВСУ огнем: Какие цели поразили российские военные

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Этого ВСУ не выдержали. Российская армия нанесла мощный удар по военной инфраструктуре и предприятиям ВПК Украины. Какое оружие применили и что поразили?

Мощный прилет по 158 районам

ВС России нанесли точные удары местам хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников, сообщило Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базе горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", — говорится в сообщении ведомства.

Больше никакой связи

Мощный удар был нанесен по системе дальней связи ВСУ в Одессе, которая наводила дроны на Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Была уничтожена база 22-й радиотехнической роты ВМС ВСУ Украины с системой дальней связи, которая располагалась в Одессе. Погибло не менее шести офицеров ВСУ и около 23 военных", — рассказал координатор.

Лебедев добавил, что предварительно среди погибших были офицеры иностранного происхождения. Они имели доступ к спутникам, по которым производилось наведение БПЛА и безэкипажных водных дронов, участвовавших в атаках по Крыму и черноморскому побережью России.

Дроны "идут на таран"

Прекрасно отработали по врагу и войска беспилотных систем. Операторы БПЛА группировки войск "Запад" протаранили высотные разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ самолетного типа в Харьковской области.

Боевые расчеты дронов группировки войск "Восток" уничтожили ББМ HMMWV, "Новатор", а также несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для подвоза и переброски сил противника на Запорожском направлении.

Дроноводы Южной группировки войск настигли тяжелый коптер, пункт управления БПЛА, танк, пикап и грузовой автомобиль "Урал" ВСУ на Константиновском направлении.

Операторы дронов группировки войск "Север" поразили пикап, укрытия личного состава и пункт управления БПЛА противника.

А операторы БПЛА группировки войск "Центр" нанесли удары по роботизированным комплексам и живой силе противника на Красноармейском направлении, сообщило МО.

"Снайперский выстрел" на 20 километров

Артиллерийская "дуэль" произошла в районе действия группировки войск "Центр". Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ вместе с живой силой противника на Красноармейском направлении.

"Расчет пушки "Гиацинт-Б" выполнил прицельное наведение и произвел серию точных выстрелов. Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени с применением БПЛА. Удар был нанесен с дистанции более 20 километров. В результате огневого поражения орудие украинских боевиков было полностью уничтожено, а находившийся рядом расчет – ликвидирован", — сообщает сайт Минобороны.

Выжгли "огненным ураганом"

Прекрасно проявили себя артиллеристы и на других направлениях.

Боевой расчет РСЗО "Ураган" группировки "Восток" уничтожил опорный пункт и склады с боеприпасами ВСУ в Запорожской области. Артиллеристы группировки буквально выжгли элементы фортификационных сооружений ВСУ, которые противник использовал для удержания рубежа в Запорожской области.

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" ликвидировали бронетехнику, огневые средства, укрепления и пункты управления БПЛА противника на Харьковском направлении.

Боевой расчет орудия "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в районе Орехова в Запорожской области, сообщает МО.