"Выжгли" ВСУ огнем: Какие цели поразили российские военные - РИА Новости, 29.01.2026
18:27 29.01.2026 (обновлено: 18:36 29.01.2026)
"Выжгли" ВСУ огнем: Какие цели поразили российские военные
Этого ВСУ не выдержали. Российская армия нанесла мощный удар по военной инфраструктуре и предприятиям ВПК Украины. Какое оружие применили и что поразили? РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:27:00+03:00
2026-01-29T18:36:00+03:00
"Выжгли" ВСУ огнем: Какие цели поразили российские военные

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Этого ВСУ не выдержали. Российская армия нанесла мощный удар по военной инфраструктуре и предприятиям ВПК Украины. Какое оружие применили и что поразили?

Мощный прилет по 158 районам

ВС России нанесли точные удары местам хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базе горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", — говорится в сообщении ведомства.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Больше никакой связи

Мощный удар был нанесен по системе дальней связи ВСУ в Одессе, которая наводила дроны на Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Была уничтожена база 22-й радиотехнической роты ВМС ВСУ Украины с системой дальней связи, которая располагалась в Одессе. Погибло не менее шести офицеров ВСУ и около 23 военных", — рассказал координатор.
Лебедев добавил, что предварительно среди погибших были офицеры иностранного происхождения. Они имели доступ к спутникам, по которым производилось наведение БПЛА и безэкипажных водных дронов, участвовавших в атаках по Крыму и черноморскому побережью России.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный

Дроны "идут на таран"

Прекрасно отработали по врагу и войска беспилотных систем. Операторы БПЛА группировки войск "Запад" протаранили высотные разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ самолетного типа в Харьковской области.
Боевые расчеты дронов группировки войск "Восток" уничтожили ББМ HMMWV, "Новатор", а также несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для подвоза и переброски сил противника на Запорожском направлении.
Дроноводы Южной группировки войск настигли тяжелый коптер, пункт управления БПЛА, танк, пикап и грузовой автомобиль "Урал" ВСУ на Константиновском направлении.
Операторы дронов группировки войск "Север" поразили пикап, укрытия личного состава и пункт управления БПЛА противника.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer
А операторы БПЛА группировки войск "Центр" нанесли удары по роботизированным комплексам и живой силе противника на Красноармейском направлении, сообщило МО.

"Снайперский выстрел" на 20 километров

Артиллерийская "дуэль" произошла в районе действия группировки войск "Центр". Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ вместе с живой силой противника на Красноармейском направлении.
"Расчет пушки "Гиацинт-Б" выполнил прицельное наведение и произвел серию точных выстрелов. Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени с применением БПЛА. Удар был нанесен с дистанции более 20 километров. В результате огневого поражения орудие украинских боевиков было полностью уничтожено, а находившийся рядом расчет – ликвидирован", — сообщает сайт Минобороны.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО

Выжгли "огненным ураганом"

Прекрасно проявили себя артиллеристы и на других направлениях.
Боевой расчет РСЗО "Ураган" группировки "Восток" уничтожил опорный пункт и склады с боеприпасами ВСУ в Запорожской области. Артиллеристы группировки буквально выжгли элементы фортификационных сооружений ВСУ, которые противник использовал для удержания рубежа в Запорожской области.
Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" ликвидировали бронетехнику, огневые средства, укрепления и пункты управления БПЛА противника на Харьковском направлении.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО
Боевой расчет орудия "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в районе Орехова в Запорожской области, сообщает МО.
В целом российские ВС продолжают успешно атаковать противника, нанося мощные удары по военным объектам, неуклонно приближая дату окончания СВО.
 
 
 
