https://ria.ru/20260128/odessa-2070745126.html
ВС России уничтожили систему дальней связи ВСУ в Одессе
ВС России уничтожили систему дальней связи ВСУ в Одессе - РИА Новости, 28.01.2026
ВС России уничтожили систему дальней связи ВСУ в Одессе
Нанесен удар по системе дальней связи ВСУ в Одессе, которая наводила дроны по Крыму, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:49:00+03:00
2026-01-28T12:49:00+03:00
2026-01-28T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
республика крым
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260127/zelenskij-2070565375.html
одесса
республика крым
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, республика крым, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Республика Крым, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили систему дальней связи ВСУ в Одессе
РИА Новости: ВС РФ ударили по системе дальней связи ВСУ, наводившей БПЛА на Крым