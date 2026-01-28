Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили систему дальней связи ВСУ в Одессе - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/odessa-2070745126.html
ВС России уничтожили систему дальней связи ВСУ в Одессе
ВС России уничтожили систему дальней связи ВСУ в Одессе - РИА Новости, 28.01.2026
ВС России уничтожили систему дальней связи ВСУ в Одессе
Нанесен удар по системе дальней связи ВСУ в Одессе, которая наводила дроны по Крыму, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:49:00+03:00
2026-01-28T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
республика крым
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260127/zelenskij-2070565375.html
одесса
республика крым
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, республика крым, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Республика Крым, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили систему дальней связи ВСУ в Одессе

РИА Новости: ВС РФ ударили по системе дальней связи ВСУ, наводившей БПЛА на Крым

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Нанесен удар по системе дальней связи ВСУ в Одессе, которая наводила дроны по Крыму, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Была уничтожена база 22-й радиотехнической роты ВМС ВСУ Украины с системой дальней связи, которая располагалась в Одессе. Погибло не менее 6 офицеров ВСУ и около 23 военных", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что предварительно среди погибших были офицеры иностранного происхождения, имевшие доступ к спутникам, по которым производилось наведение БПЛА и безэкипажных водных дронов, участвовавших в атаках по Крыму и черноморскому побережью России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Зеленский созвал совещание из-за критической ситуации со светом в Одессе
27 января, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРеспублика КрымУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала