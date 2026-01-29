Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане выдали почти 1,7 тысячи земельных участков ветеранам СВО
29.01.2026
В Дагестане выдали почти 1,7 тысячи земельных участков ветеранам СВО
В Дагестане выдали почти 1,7 тысячи земельных участков ветеранам СВО

МАХАЧКАЛА, 29 янв - РИА Новости. Власти в Дагестане бесплатно выделили ветеранам специальной военной операции почти 1,7 тысячи земельных участков, сообщила пресс-служба главы республики со ссылкой на вице-премьера региона Абдурахмана Махмудова.
"Почти 1700 земельных участков бесплатно выделили ветеранам СВО в Дагестане. Такую цифру на совещании под руководством (главы региона - ред.) Сергея Меликова озвучил вице-премьер Абдурахман Махмудов", – говорится в сообщении.
Больше всего земельных участков выделено в Казбековском районе — 369, Кизлярском — 211, Хасавюртовском — 208.
Махмудов уточнил, что в ряде муниципалитетов нет возможности обеспечить всех обратившихся земельными участками, оснащенными необходимой инфраструктурой. По его словам, для решения этой проблемы разработан проект республиканского закона, который предусматривает возможность предоставления участникам СВО единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. Проект сейчас проходит процедуру согласования.
