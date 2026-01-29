В Дагестане выдали почти 1,7 тысячи земельных участков ветеранам СВО

Махмудов уточнил, что в ряде муниципалитетов нет возможности обеспечить всех обратившихся земельными участками, оснащенными необходимой инфраструктурой. По его словам, для решения этой проблемы разработан проект республиканского закона, который предусматривает возможность предоставления участникам СВО единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. Проект сейчас проходит процедуру согласования.