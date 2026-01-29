Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил об отсутствии конкретики по саммиту Турции, США и Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
08:58 29.01.2026
Источник сообщил об отсутствии конкретики по саммиту Турции, США и Ирана
Источник сообщил об отсутствии конкретики по саммиту Турции, США и Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
Источник сообщил об отсутствии конкретики по саммиту Турции, США и Ирана
Турция занимается посредничеством по урегулированию ситуации вокруг Ирана, однако конкретных договорённостей о возможном трехстороннем саммите с участием США и... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
иран
сша
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
сша
турция
в мире, иран, сша, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Турция, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Источник сообщил об отсутствии конкретики по саммиту Турции, США и Ирана

РИА Новости: конкретных договоренностей по саммиту Турции, США и Ирана нет

Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Турция занимается посредничеством по урегулированию ситуации вокруг Ирана, однако конкретных договорённостей о возможном трехстороннем саммите с участием США и Ирана пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее турецкая проправительственная газета Hürriyet сообщила со ссылкой на источники, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу провести трёхстороннюю встречу на высшем уровне с участием Ирана.
США считают реальной угрозу ударов Ирана по войскам в регионе, заявил Рубио
США считают реальной угрозу ударов Ирана по войскам в регионе, заявил Рубио
Вчера, 20:14
"Пока конкретики по этому саммиту нет, но с нашей стороны ведётся посредническая работа", — заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.
Американские союзники на Ближнем Востоке уже несколько недель пытаются убедить президента США Дональда Трампа не допустить военной эскалации с Ираном, которая может ввергнуть регион в более масштабный конфликт, сообщает газета New York Times.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, но позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
08:00
 
В миреИранСШАТурцияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
