Источник сообщил об отсутствии конкретики по саммиту Турции, США и Ирана

АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Турция занимается посредничеством по урегулированию ситуации вокруг Ирана, однако конкретных договорённостей о возможном трехстороннем саммите с участием США и Ирана пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Пока конкретики по этому саммиту нет, но с нашей стороны ведётся посредническая работа", — заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.

Американские союзники на Ближнем Востоке уже несколько недель пытаются убедить президента США Дональда Трампа не допустить военной эскалации с Ираном, которая может ввергнуть регион в более масштабный конфликт, сообщает газета New York Times.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, но позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.