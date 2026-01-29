Рейтинг@Mail.ru
Китай не будет представлять угрозу для других стран, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 29.01.2026
09:40 29.01.2026 (обновлено: 10:03 29.01.2026)
Китай не будет представлять угрозу для других стран, заявил Си Цзиньпин
Китай не будет представлять угрозу для других стран, заявил Си Цзиньпин
Китай не будет представлять угрозу для других стран, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай никогда не будет представлять угрозу для других стран

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Китай никогда не будет представлять угрозу для других стран вне зависимости от того, каким развитым и сильным он становится, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине.
"Китай не будет представлять угрозу для других стран вне зависимости от того, каким бы развитым и сильным он ни становится", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он подчеркнул, что взаимное доверие является основой для устойчивого и долгосрочного развития отношений между странами.
"Китай всегда придерживался пути мирного развития, никогда не начинал войн и никогда не захватывал и пяди земли другой страны", - добавил он.
