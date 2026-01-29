Рейтинг@Mail.ru
18:06 29.01.2026
Ветераны СВО хотят заниматься сельским хозяйством, заявила Цивилева
Ветераны СВО хотят заниматься сельским хозяйством, заявила Цивилева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Наиболее востребованным направлением деятельности у 39% ветеранов спецоперации является развитие сельского хозяйства, заявила журналистам статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"На первом месте 39% наших ветеранов, которые обратились к нам, но к нам обращаются и члены семьи, это вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства и агропромышленного комплекса", - сказала Цивилева журналистам, отвечая на вопрос о самых востребованных направлениях деятельности ветеранов СВО в кулуарах форума "Возможности для защитников Отечества" в Пятигорске.
По ее словам, в целях реализации запроса ветеранов фондом "Защитники Отечества", Россельхозбанком и Минсельхозом России создан специальный проект "Школа фермера", который подготовил в прошлом году 741 предпринимателя.
"Мы не просто готовим и даем образование, а начинаем именно с получения компетенций до первого старта их предпринимательской деятельности в этом направлении. У нас уже есть очень хорошие кейсы и примеры в разных субъектах, когда наши ветераны реализовали себя именно в этом направлении", - рассказала Цивилева об особенностях проекта.
В среду на Ставрополье стартовала двухдневная деловая программа по развитию экономического потенциала СКФО и поддержке ветеранов СВО. Мероприятие "Возможности для защитников Отечества" проходит в музейно-выставочном комплексе "Россия – моя история" в Пятигорске при поддержке фонда "Защитники Отечества", ВЭБ.РФ и Минпромторга РФ.
Президент РФ Владимир Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда - адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
